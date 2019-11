Adéu ZOO, fins prompte!

La banda gandiana ZOO s'acomiada hui dels cinc primers anys de la seua trajectòria amb un concert al Sant Jordi Club de Barcelona per a 4.700 persones, que es l'aforament complet de la sala, donat que les entrades es van esgotar el passat mes de juliol.

El grup, com ja es va anunciar al principi de 2019, farà un parèntesi musical al 2020 i tornarà al 2021 amb noves propostes. La nit de hui serà la culminació d'una primera etapa de ZOO en la que, segons comenta el seu líder, compositor i vocalista, Toni "Panxo" Sánchez Pardines «ens ha ixit tot rodat».

I és que ZOO s'ha convertit en tot un referent de la música en valencià a l'estat espanyol i ha estat reclamat per tot arreu amb indepèndencia de que els seus seguidors i seguidores entengueren o no la lletra de les cançons.

En estos cinc anys de trajectòria, ZOO ha publicat tres discos: Tempestes venen dels sud, Raval i EP2k18, este últim de només quatre cançons, a banda de traure al mercat altres temes i videoclips que han omplit el seu repertori de rap electrònic i altres estils musicals.

El concert esta nit serà especial. Hi haurà molts convidats i col·laboracions de músics i cantants que han estat lligats a ZOO durant tot este temps.

L'actuació servirà també per gravar un video-dvd del grup que, segurament, veurà la llum en els pròxims mesos.

A València també van oferir un concert per al seu públic més fidel. La del 18 d'octubre a la plaça de bous va ser una nit inoblidable per a tots.

Al novembre i després de 60 concerts al llarg d'enguany, comenten des del grup en les xarxes socials, «penjarem el micro, els sintetitzadors i els instruments i farem unes vacances durant tot el 2020. Intentarem aprofitar-les per preparar noves cançons, per rebuscar-nos i polir este projecte que ens dona i ens lleva la vida».

En l'hora de l'adéu temporal ZOO recorda que «si la banda us transmet coses positives dalt de l'escenari és gràcies a l'equip que hi ha baix, que hi ha darrere. Gràcies a totes les persones que durant aquests anys heu format part del projecte. Vosaltres sabeu qui sou. I per als 6 cracks que ens haveu cobert les esquenes durant aquest 2k19».