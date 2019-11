La UE Tavernes suma y sigue invicto al acecho del líder

La UE Tavernes continúa invicto y al acecho del líder, tras endosar un 0-3 al Pego CF en el partido de la 10ª jornada liguera jugado el el domingo en el Cervantes.

El conjunto vallero logró una victoria justa y contundente que aún pudo ser más amplia. El equipo de Esteban Cana levó la iniciativa y controló el centro del campo en la primera media hora, creando peligro en el área contraria. En una de estas jugadas bien hilvanadas, un centro hacía atrás de Aranda le llegó a Salva Martí que metió el balón por toda la escuadra para anotar así el 0-1. En la última fase antes del descanso, el Pego CF reaccionó e intentó el empate con algún remate que no encontró portería.

El segundo periodo fue un festival del equipo vallero, que se hizo dueño de la situación con buen juego y ocasiones. Hubo primero un remate espectacular de cabeza que salió rozando el poste y otro de Aranda que salió fuera por poco hasta que, de nuevo, Salva Martí anotó el 0-2 de tiro fuerte y por bajo al aprovechar un rechace. Pese a la superioridad y la ventaja, no bajó la guardia el equipo vallero que no tardó en sentenciar con el tanto del goleador Palacín de fuerte chut al recoger un balón suelto desde fuera del área. El Pego CF intentó reducir diferencias en los últimos minutos y tuvo dos ocasiones claras para haber conseguido el gol del honor, pero sus delanteros no estuvieron acertados en buena posición.

El Tavernes ocupa el segundo lugar de la tabla clasificatoria en el grupo III de la categoría, a solo dos puntos de un Carcaixent que tampoco conoce tampoco la derrota hasta la fecha.