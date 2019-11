La 10ª Festa Estellés Gandia serà este dissabte dia 9 al Mirador dels Borja

levante-emv gandia hi comptarà amb l'actuació musical del trio format per enrique vercher al piano, vicent bruixola al baix, àurea vercher cantarà (o posarà veu) a poemes de l'homenot de burjassot. coordina l'acte la poeta maria rosa sabater. com

05.11.2019 | 20:43