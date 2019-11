L'Ajuntament de Simat signa el I Pla d'Igualtat

L'Ajuntament de Simat de la Valldigna i FEM-ACCIÓ Consultora d'Igualtat han signat el I Pla d'Igualtat Municipal, que inclourà una millora de les condicions de conciliació de la vida laboral, familiar i personal en tots els àmbits de l'administració local i del municipi, l'accés a protocols de salut laboral i per a la prevenció de l'assetjament per raó de sexe i la formació en igualtat, comunicació i llenguatge no sexista.

Per a dur-ho a terme, FEM-ACCIÓ realitzarà enquestes a les diferents associacions i a la població en general amb l'objectiu de conéixer les característiques sociodemogràfiques i revisar els recursos en polítiques d'igualtat.

L'alcalde, Víctor Mansanet, considera que és «imprescindible que Simat tinga un document d'estes característiques».