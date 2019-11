El teixit associatiu protagonitza les Jornades Participatives de Bellreguard

Bellreguard acull aquest dissabte 16 de novembre la primera Jornada Associativa i de Participació Ciutadana, una iniciativa que reunirà a associacions del poble i de la Safor durant tot el dia. A partir de les 9.30 hores, al Saló de Plens de l'Ajuntament i de vesprada a l'Espai Participa.

La jornada ha estat organitzada per l'associació Teixint Vincles amb la col·laboració de la Regidoria de Participació Ciutadana. Es pretén, segons el regidor Juanjo Giner, «atorgar tot el protagonisme a les associacions» com a «actors fonamentals en la vida i el desenvolupament del nostre poble». Es tracta, a més de propiciar el debat, l'intercanvi d'experiències i també de «teixir aliances a nivell municipal», afegeix Giner.

Al llarg de la jornada es desenvoluparan diverses activitats. Entre elles, dues xarrades. La primera, a càrrec del tècnic de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Xàtiva, Raül Camacho, baix el títol de «Les polítiques participatives municipals: associacionisme, formació i transversalitat», on explicarà el model participatiu que s'està aplicant a la ciutat de la Costera.

La segona de les xarrades correrà a càrrec del tècnic de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Bellreguard, Antoni Domínguez, i posarà a l'abast de les associacions diferents eines i consells per a dur endavant la seua activitat i obtenir finançament. Associacions, subvencions i ajudes: Introducció al dissenya de projectes associatius.

Aquesta primera Jornada Associativa i de Participació Ciutadana de Bellreguard es completa amb una sèrie de tallers que tindran lloc a l'Espai Participa (carrer Mondúver, 1), des de les 17 hores de la vesprada. Un d'ells sobre construcció de casetes i menjadors per a ocells, a càrrec de l'Associació Benestar Animal de Bellreguard; un taller i exhibició de danses, pel Grup de Danses La Forca; i un tercer sobre reutilització i aprofitament de les botelles de plàstic, organitzat per l'Espai Creatiu Comunitari (ECC).

La Regidoria de Participació Ciutadana anima a les associacions a formar part de les jornades i a enfortir el teixit associatiu i cooperatiu del poble.