CAMPANARIOS Y MUSEOS

En un cuento de Vladimir Nabokov, el protagonista (que después acabará en un interminable museo) deambula por las calles de un pueblo francés sin lograr escapar a la obstinada presencia del campanario, que emerge en cada esquina y, cada vez que parece burlado, vuelve a asomar sobre los tejados dos o tres calles más abajo.

A los gandienses nos ha pasado algo parecido con el campanario de la Seu. Reaparece una y otra vez en las esquinas del tiempo y las noticias nos advierten de que urgen las reformas. Esas señales de alerta son necesarias, porque un campanario es una construcción cuya importancia simbólica nadie discute, y el de la Seu está hecho polvo. Todos somos, en fin, partidarios de conservar los campanarios en un estado honorable, como merecen los monumentos arraigados en el paisaje urbano y en la memoria de la gente. El problema, como siempre, llega a la hora de pagar.

Aunque la Iglesia española ha acumulado un patrimonio inmenso al amparo de leyes franquistas y, en democracia, de otras creadas expresamente para que siguiera atesorando bienes terrenales, y aunque recibe un trato de favor fiscal extraordinario y, cada año, aportaciones millonarias del Estado, cuando aparecen las grietas y apremian las reparaciones, tiende a invisibilizarse. Esa inclinación a desentenderse de los problemas causados por un mantenimiento deficiente de bienes de su propiedad se ha convertido en una costumbre que, frecuentemente, la política acepta antes de hacerse cargo de las facturas.

En Gandia, el Director General de Patrimonio, Vicent Pellicer, parece compartir esa conducta singular, y se ha lanzado en busca de dinero público, proclamándolo urbi et orbi, sin tomarse la molestia de informar a los ciudadanos de los compromisos económicos que debe asumir la propietaria del campanario. Pellicer se ha limitado a señalar que la Iglesia «debería» contribuir a la reforma. Vale la pena detenerse en la imprecisión de ese tiempo verbal, del que no se deriva ninguna obligación o principio general a partir de los cuales iniciar una negociación, sino más bien la posibilidad de una piadosa dispensa municipal, una prerrogativa.

De modo que mientras la Iglesia «debería», el ayuntamiento «debe», y por eso Pellicer, consciente de su deber, sube al campanario, baja del campanario, nos recuerda su importancia histórica, va a la Diputación a ver qué saca, pero aún no se ha entrevistado formalmente con el Abad, o con algún representante del Arzobispado.

Si realmente se pretende que el derecho de los ciudadanos a la transparencia no acabe tan degradado como el campanario, la Administración tiene la obligación de informar con una mínima solvencia de hechos y proyectos concretos, de compromisos explícitos que involucren a todas las partes. Creer que precipitarse en busca de dinero institucional interpreta la voluntad ciudadana, es un deber municipal forzoso o una forma razonable de abordar el problema no es que sea solo un error, es que desde el punto de vista de la representatividad política es perverso, una declaración indirecta de que mezclar lo público y lo privado depende de decisiones que no necesitan justificarse.

Ni siquiera del desastroso acuerdo cerrado con el Arzobispado en el mandato anterior, que despojó al Museu de Santa Clara de su control municipal y obliga al consistorio al pago de un bochornoso canon anual (pese haber invertido cerca de un millón de euros en el edificio y la restauración de las obras expuestas) parece haber sacado el Director General de Patrimonio alguna lección práctica, preventiva, aunque haya deslizado la idea de crear otro museo en la Seu, cuya financiación también es un enigma.

Presentar todo ese desbarajuste como algo parecido a un servicio público responsable, transparente y hasta con ínfulas pedagógicas (que pretenden implicar económicamente a los ciudadanos y hasta a las empresas en una suerte de misión salvadora del monumento) resulta simplemente grotesco.

Que el campanario, como la Seu, sea parte del patrimonio histórico y sentimental de la ciudad no significa que las instituciones deban asumir ni escenificar a la carrera una responsabilidad que en primer lugar concierne a sus propietarios. Pero si el Director General (o el Gobierno local, a quien finalmente representa) no ha sido capaz de advertir algo tan evidente, es probable que sigamos rodeados, como el personaje de Nabokov, de campanarios ubicuos y museos interminables, entre la prodigalidad y la opacidad, entre ocurrencias e indulgencias, hasta que se hiele el infierno. No vaya a ser que perdamos nuestras peores costumbres, hagamos de la transparencia y la responsabilidad reglas sagradas y que la Iglesia acabe pagando, como todo el mundo, religiosamente. ¡Hasta ahí podríamos llegar!