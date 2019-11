Beethoven nostàlgic i visionari

amb grans ovacions i no abans d'escoltar dos bisos, el públic de la Safor va consentir en abandonar la Casa de Cultura de Gandia. I és que el temps es va aturar en escoltar a Zenaty desgranar un Beethoven líric, turmentat, nostàlgic i visionari. Vint-i-cinc anys de Pro Música bé valen este concert. Les sonoritats del Guarnieri del Jesu en mans de Zenaty són de vegades inverosímils; passen de la suau dolçor del registre agut a la profunditat rotunda i compacta del registre greu amb tots els matisos intermedis que es puguen imaginar, perquè Zenaty, que ha tocat amb Menuhin, Yo-Yo Ma, Georgiev entre d'altres, és sobretot un artista creatiu que sap com posar la seua saviesa al servei de partitures immortals i traure el millor d'un instrument emblemàtic, únic, com el Guarnieri del Jesu que la Fundació Armonia de Nova York li cedeix per al seus enregistraments i concerts.

A Gandia no va deixar ningú indiferent. A destacar també la Balada i la Mazurka del txec A. Dvorak, autèntiques delícies sonores plenes d'un melodisme centreeuropeu càlid i evolvent, veritable música folk.

Durant tot el concert l'Ensemble 18+ és va mostrar com un grup versàtil i eficient. I és que la història s'escriu cada dia, cada concert, amb el recolzament d'un públic meravellós (en paraules del mateix Zenaty) que assaboreix, gaudeix i espera cada fita musical.

El proper 13 de desembre el pianista valencià Adrián Ferrer actuarà a benefici de AECC (Associació contra el Càncer). Com sempre, en directe a la Casa de Cultura.