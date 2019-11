Fútbol La UD Portuarios Disarp cuenta con cinco equipos de F-11 y diez de F-8 para la temporada 2019-20

La UD Portuarios Disarp cuenta esta temporada 2019-2020 con 15 equipos. Cinco de ellos son de fútbol-11: el de categoría preferente que dirige Salva Moratal, un juvenil en 1ª regional con Quique Chova de entrenador; un cadete en 2ª regional (Ramón Rivero) y dos infantiles, el de 1ª regional (Miki) y otro en 2ª regional (Alberto Juárez). Los otros diez son de fútbol-8: tres alevines (el A de Ramón Rivero, el B de Miki y el C de Raimon Ortuño); tres benjamines (el A de Sergio Bataller, el B de Salva Pons y el C de Felipe Ciscar); tres prebenjamines (el A de Edgar Consuelo, el B de Salva Moratal y el C de Salva) y un querubín entrenado por Luis y Ramón. El club grauero cuenta con el apoyo de sus patrocinadores Gasolinera Moscardó, Disarp, Botichelli, Casa José Obelix, Translevante, Forner & Figueiras, Forn del Passeig, Gandia Motors, Gandiauto, Novamas y Alexandra Molina. Arriba, todos los equipos del club en la foto oficial del día de la presentación celebrada a principios de este mes de noviembre. f àlex oltra