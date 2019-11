Una Festa de la Infància promou la implicació de xiquets i xiquetes en Bellreguard

El municipi de Bellreguard commemora aquest dissabte 23 de novembre el Dia Universal dels Drets de l'Infant amb una gran festa participativa que inclou activitats per als més menuts, així com la reivindicació de la protecció de la infantesa. La jornada conclourà amb la constitució del Consell de Xiquetes i Xiquets.

Es tracta, segons el regidor de Participació Ciutadana, Juanjo Giner, de treballar l'educació en la participació per garantir el dret de les xiquetes i xiquets a participar activament de les decisions per millorar el poble. I de caminar així cap a un apoderament de la infància, com a pilar estratègic en la construcció d'una societat més igualitària, democràtica i justa.

Aquesta Festa que es celebrarà a l'Espai Participa (Escoles Velles) comença a les 17 hores amb tallers i activitats lúdiques pels drets dels infants, a càrrec del professorat i l'AMPA de l'Escoleta Municipal i l'AMPA del CEIP Gregori Mayans. Hi haurà una gimcana sobre els drets dels infants; un taller de muralisme sobre la participació, a càrrec de l'artista Tmx, i una acció reivindicativa pel dret a la protecció de l'infant. A les 19 hores es constituirà en l'Ajuntament el Consell de Xiquetes i Xiquets.