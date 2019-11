Potries exposa pels carrers tuits amb micromasclismes per combatre la violència de gènere

Potries organitza una campanya per al 25 de novembre contra la violència masclista visualitzant els micromasclismes com una pràctica normalitzada socialment. Una campanya dissenyada des de l'Ajuntament de Potries dirigit a un públic jove. Agafa l'estètica de la xarxa social Twitter per a emfatitzar pràctiques quotidianes tan subtils i tan interioritzades que poden passar desapercebudes, però que reflecteixen i perpetuen les actituds masclistes i la desigualtat entre dones i hòmens.

Consta de 15 tuits on es veuen reflectides quinze situacions que patixen les dones que estaran penjades/exposades pels carrers del poble fins al 26 de novembre, data en què acaba el calendari d'actes i activitats programades.

A més, el dilluns dia 25 a les 12 en la plaça de Potries es durà a terme la concentració que donarà pas a la lectura del manifest.

També dilluns a les 19 en la Casa de la Cultura es representarà l'obra de titelles «Desdémona», que naix des de la ràbia que ens produeix escoltar com quasi cada dia una dona ha sigut assassinada a mans de la seua parella. L'entrada serà gratuïta.

El dimarts 26 a les 19 a la Fonda d'Entitats tindrà lloc la xarrada sobre noves masculinitats de la mà de Joan Sanfélix, sociòleg i doctor en estudis de gènere.