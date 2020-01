Carmelites concursa en «Rosquilletres»

Este diumenge, 26 de gener, cap a les 10 del matí (horari pendent de confirmació), la televisió valenciana À Punt emetrà el capítol del concurs «Rosquilletres» en què participa el Col·legi Carmelites de Gandia, que tindrà una actuació especialment lluïda.

El programa és el segon dels vuit que conformen enguany l'eliminatòria reservada als equips de la Marina i la Safor i es va gravar fa uns dies a l'Auditori de Teulada.

L'equip dels Carmelites el formen Carla Barber, Guillem González i Claudia Soria, de tercer d'ESO. En el programa destaquen sobretot pels coneixements d'ortografia i per l'habilitat a lletrejar paraules amb encert i velocitat, cosa que els farà sumar molts punts, fins a situar-se com a màxims favorits per a classificar-se per a la gran final. Ho aconseguiran si, en acabar l'eliminatòria, són l'equip amb més puntuació.

El programa Rosquilletres és un concurs lingüístic produït per À Punt en associació amb InfoTV i Antàrtida i mesura els coneixements de valencià dels alumnes.

Després d'este programa, que és just el número 100, dissabte 1 de febrer competirà el Col·legi Los Naranjos; diumenge 9, l'IES Gregori Maians d'Oliva i l'IES Veles e Vents del Grau; dissabte 15 arribarà el torn del Col·legi Gregori Maians de Gandia i diumenge 16 tancarà l'eliminatòria el Col·legi MAS Calderón.