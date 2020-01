la crisi i la memòria dels orígens

n o fa molt tot el món parlava de crisi. Al principi, la crisi tenia aires econòmics i socials, com en tantes altres ocasions, però va anar mostrant les seues entranyes més amagades i, com l'esclat d'una carcassa, de seguida s'hi parlava de crisi de la condició humana, dels mateixos fonaments de l'existència. Fins i tot un sociòleg polonés va descriure la situació com si tota la realitat s'haguera convertida en líquida. Tots seríem, al cap i a la fi, uns nàufrags permanents sense cap possibilitat de retornar a la seguretat de les platges o dels ports. Viure sense referents i amb la por de ser engolits per les profunditats de la mar no era una perspectiva agradable, més encara si tenim en compte que tanta humitat sí que produïa efectes nocius per al reumàtics.

En tals situacions d'incertesa els mestres espirituals aconsellaven no canviar res i esperar pacientment alguna nova ocasió més propícia per a decidir sobre algun assumpte important, mentre els comercials de sentiments recomanaven tot el contrari, és a dir, refer contínuament la vida amb un deliri consumista perquè tot tenia data de caducitat, com nosaltres mateixos.

La crisi s'escampava i contagiava també les societats, les col·lectivitats. Les mateixes ciutats europees, tan antigues i establertes, presentaven els símptomes més evidents de la crisi: no creixien, no atenien les demandes dels jóvens, presentaven una forta atonia cultural, mentre decreixia l'economia productiva i augmentava sense restriccions el sector dels servicis. Alguns van arribar a pensar que el milionari model de ciutat xinesa, encara que no s'hi poguera respirar aire pur, era el més adequat per a tirar avant i arribar a les més grans conurbacions possibles.

Els més prudents o potser més escarmentats pels somnis de progrés infinit, van proposar fer una ullada al passat i, sense caure en les acostumades preguntes existencials, tornar al principi de la ciutat, al seu naixement, per si apareixia alguna llum sobre el present i poder així buscar algun remei a l'omnipresent crisi, sense necessitat de continuar tragant l'aigua efímera del dia a dia. I vam obrir el llibre de la història de la nostra estimada ciutat.

El llibre, que ja començava a cobrir-se de pols, ens va revelar unes quantes informacions dignes de consideració. La primera va ser que la ciutat, nascuda en la segona meitat del segle XIII, no tenia cap misteri fundacional extraordinari. A la llevadora, amb el concurs d'un tal rei Jaume, no li va caldre cap ritual heretat dels romans ni cap invocació a la divinitat. Amb la presència d'un destacament militar, unes quantes dones i xiquets, tots reunits en unes cases arramblades als moros, i una clara voluntat de cobrar imposts a tots els veïns, ja en tenien més que suficient per a la fundació d'una nova vila. Com hi havia un camí i un riu, ben prompte van aparéixer un mercat per als queviures, una església per a pregar, un lloc per a l'autoritat, un mur per defendre el fort dels majoritaris indígenes i una distribució segons la religió: els cristians dins la vila, els altres al raval. Un gran esforç de molts anys, total per acabar en mans d'uns senyors de la família reial i després, per venda, en les d'uns nous rics.

Un origen modest i una llarga pervivència aconseguida, entre altres aspectes, pel treball en l'agricultura i amb la mà d'obra barata dels moriscos, el comerç ben estructurat pel mercat i la fira de Sant Miquel, l'artesania preindustrial i els càrrecs al servici del senyor i de l'Església, tal com ja ho havia descrit Aristòtil: una part per al culte diví, una segona per als que manaven i la tercera per als camperols.

Aconseguida també per la defensa dels drets dels camperols, tan maltractats en l'època dels senyors, sempre delerosos de més diners per al seu luxós tren de vida, en perill després de l'expulsió dels moriscos en 1609; el paper del Consell municipal davant dels ducs; l'interés per l'educació, des de la Universitat, per a fornir els quadres eclesiàstics, juristes i escrivans. I la necessitat, amb els burgesos liberal del XIX, de defendre la propietat de la terra contra la usura, els arrendaments abusius, siga per la protesta siga per un incipient sindicalisme...

Tornem a la crisi actual. Tanta inestabilitat líquida pot abocar a la manipulació més perfecta de la societat, de qualsevol grup humà, que no és altra cosa que fer-li perdre la memòria, el sentit de la Història, com si la ciutat actual haguera caigut del cel, com un regal sumptuós d'aniversari, quan és obra de tots els qui l'han feta i l'han també patida.