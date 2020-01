Villalonga Concentración por propiedad pública de la capilla de la Mare de Déu

Un centenar de personas, convocadas por varias «majoralesses» de la Mare de Déu de la Font de Villalonga, se concentró a mediodía de ayer en la plaza situada ante la capilla que custodia a la Patrona de la localidad para expresar que el edificio es municipal y no de la parroquia. La convocatoria surgió a raíz del reciente paso dado por la parroquia de los Santos Reyes, cuyo titular, el sacerdote Vicent Maria Sarrió, ha iniciado el proceso para determinar con claridad que la capilla es parroquial porque, según señala, así lo acreditan documentos registrales. En la concentración de ayer tomó la palabra el exalcalde socialista, Enric Llorca, quien expresó a los presentes que en el Registro de la Propiedad, el Catastro y el Inventario de Bienes Municipales consta que la capilla de la Mare de Déu de la Font «es de titularidad municipal», y pidió «tranquilidad» a todos los presentes porque tiene la confianza de que el litigio abierto concluirá señalando que el ayuntamiento es el dueño de ese edificio de finales del siglo XIX. Además, Llorca negó que existan goteras o falta de mantenimiento en el inmueble, como señaló el sacerdote, si bien hay humedades generadas por la proximidad de sus muros a la montaña. Las «majoralesses» que también hablaron en esta concentración, igual que hizo el exalcalde Llorca, expresaron que este colectivo se encarga correctamente de mantener en óptimas condiciones el edificio, así como que han promovido obras de mejora general que, en algunos casos, han contado con financiación pública, bien sea del ayuntamiento o de otras administraciones. Los concentrados también exigieron al sacerdote de la parroquia la «devolución» de una pequeña campana de principios del siglo XVIII que hace unos años fue retirada para su restauración y que todavía no ha sido devuelta. Aunque los convocantes invitaron a todos los miembros de la Corporación local a participar en esta concentración, no acudió ningún concejal del equipo de Gobierno, formado por Compromís, Fer Poble y Partido Popular. Sí estuvieron representantes del PSPV-PSOE. En la imagen superior, una vista general de los participantes en ese acto y, debajo, el exalcalde Llorca en el momento de dirigirse a todos ellos.