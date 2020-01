Ròtova acull la 56ª Marxa de Veterans de la Comunitat Valenciana

Ròtova serà, diumenge que ve, 2 de febrer del 2020, la seu de la Marxa de Veterans de la Comunitat Valenciana en la seua 56ª edició. L'activitat muntanyenca està organitzada per part del Centre Excursionista de Ròtova conjuntament amb la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana i amb la coorganització de l'Ajuntament de Ròtova.

La 56 Marxa de Veterans de la Comunitat Valenciana passarà per la senda del PR-CV 100 al terme muncipal de Ròtova, on es correrà per microreserves de flora i fauna, així com pel Refugi Casa dels Garcia.

La inscripció en la marxa de muntanya inclou una samarreta tècnica, a més de regals per a la més veterana i el més veterà dels participants, també obsequis per als veterans més joves sense oblidar el desdejuni, l'avituallament durant la marxa i l'avituallament final després de l'acte de lliurament de trofeus.

Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana www.femecv.com/56-marcha-de-veteranos. Ròtova espera a tots els corredors i corredores.