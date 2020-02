La UD Portuarios Disarp espera dar la campanada ante el líder Castellonense

La UD Portuarios Disarp afronta hoy el difícil reto de superar al líder del grupo III de la liga regional preferente, la UD Castellonense. El partido está fijado a las 16.30 horas en el Nou Fort Llopis del Grau de Gandia.

La empresa se presenta complicada, teniendo en cuenta el potencial de ambos conjuntos. El de la Safor pelea por la permanencia situado quinto por la cola con 16 puntos, mientras que los de la Ribera marchan primeros con 44 puntos en su casillero.

Además, como dice el propio entrenador grauero, Salva Moratal, «el Castellonense es un equipo que no necesita hacer nada extraordinario para ganar gracias a la calidad de sus futbolistas. No es un equipo que avasalle, pero te mata cuando menos te lo esperas». «Nosotros», añade Moratal, «tenemos muchas ganas de protagonizar una pequeña gesta en esta liga para darle una alegría a nuestra afición. Sabemos que va a resultar difícil pero no imposible».

La UE Tavernes y el Racing Rafelcofer CF juegan mañana sus partidos de la 21ª jornada. Los valleros visitan al Carcaixent en el duelo cumbre y los coferers al Enguera, rival por la permanencia.