El nom de Francisco Brines engrandix Oliva

l a Fundació Francisco Brines, per desig de Don Francisco Brines, naix amb el propòsit de convertir-se en un ent impulsor de la creació literària a la comarca de la Safor i a la Comunitat Valenciana, a més de promoure i projectar a nivell internacional la seua figura poètica i literària, i, que entre altres activitats, té com a finalitat atorgar dos premis anuals de poesia, un en llengua castellana, Premi Francisco Brines, i un altre en valencià, Premi l'Elca.

Un dels objectius de la Fundació Francisco Brines és tindre com a Seu la casa familiar del poeta, on va nàixer un dels més grans de la literatura espanyola de la segona meitat de segle XX, l'últim representant de la fecunda generació dels 50.

Oliva te l'honor de tindre un poeta com Brines, que és posseïdor, entre altres moltes distincions, del Premi de les Lletres Valencianes, també de la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, a més de ser membre destacat de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, Premi Reina Sofia de Poesia i Premi de la Crítica Literària Valenciana.

La Fundació Francisco Brines serà l'encarregada de vetllar pel llegat d'un autor que no només ha rebut els guardons més prestigiosos de la Comunitat i d'Espanya, sinó que també fora ha estat objecte de tributs i homenatges al llarg dels anys.

A més, la Fundació tindrà l'encàrrec de custodiar la magnífica biblioteca de Brines, amb una valuosa secció de llibres antics, que inclouen algun incunable, un Eneida de Virgili, de 1777, o primeres edicions de l'Enciclopèdia francesa o de la poesia de Federico García Lorca. Hi ha obres també de Cernuda, que tant va influir en Brines, per a qui la poesia «tant en qui la fa com en qui l'escriu, és primordialment un acte d'intensitat» que complix una «funció exaltadora de la vida».

Don Francisco Brines vorà cumplit un dels seus desitjos: que el seu llegat, els milers de llibres, les obres d'art que ha anat col·leccionant, queden i es preserven per a futures generacions i que la casa a l'Elca, on viu, es convertisca, en un futur, en un centre d'estudis i un espai per a la cultura i escriptura al més alt nivell. Com he dit, el mateix Francisco Brines ha apadrinat la creació d'esta Fundació que portarà el seu nom i la promoció de la ciutat d'Oliva, la seua ciutat natal, on actualment residix.

La participació de l'Ajuntament d'Oliva en esta Fundació es fa necessària, participant d'ella està engrandint el nom d'Oliva més enllà dels límits territorials de la Comunitat Valenciana i d'Espanya i que al mateix temps dóna un especial reconeiximent a tot el treball d'un dels seus veïns més insignes i significats de la literatura i poesia espanyola d'este i del passat segle.