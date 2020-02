Els saforencs Quadern d'Assajos presenten «Grotowski» al Raval

El Teatre del Raval de Gandia presenta a les 20.30 hores de hui divendres el darrer treball de la companyia de la Safor Quadern d'Assajos Teatre. Es tracta de l'obra «Grotowski», escrita i dirigida per l'escriptor i dramaturg gandià Pere Huerta. Esta producció va ser creada per a la gala de cloenda del certamen teatral Ligorio Ferrer de Gandia en 2019. El seu text reflexiona sobre la societat contemporània a través del fet teatral amateur. Un grup d'intèrprets es reuneix per realitzar un projecte en comú però la imprevisió de la naturalesa humana es fa palesa i el joc teatral apareix.

En el muntatge intervenen els intèrprets de la Safor Ana Miñana, Arantxa Frasquet, Paloma Torregrosa, Celia Burgos, José F. Jordán i Diego Rufat.

Quadern d'Assajos produeix textos per a grups i associacions teatrals i crea muntatges propis amb la intenció d'experimentar amb el teatre de hui.

L'espectacle està destinat a joves i adults i les entrades anticipades es poden adquirir per 8 euros en la web del teatre del Raval o en la taquilla del teatre per 10 ? des d'una hora abans de començar la funció.