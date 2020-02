Oliva obri este cap de setmana la VIII Fira de Minerals 2020

El regidor de Cultura Julio Llorca, i la regidora de Medi Ambient, M. Josep Llorens, han presentat esta setmana la VIII Fira de Minerals d'Oliva i la IV Setmana de la Ciència 2020. Amb el lema «!La Prehistòria: l'aventura de l'evolució», la Fira es celebrarà este cap de setmana, dissabte i diumenge de matí i vesprada, al Centre Polivalent. L'entrada és gratuïta.

En la fira es podrà trobar una exposició amb diferents utensilis prehistòrics, així com cranis on es podrà observar l'evolució de l'ésser humà.

A banda, es realitzaran activitats lúdiques per als més menuts, com ara tir a l'arc, perquè puguen provar les seues habilitats com a caçadors/es, i inclús ser arqueòlegs/es per un dia, i excavar per trobar les restes d'un assentament. També podran participar en tallers didàctics de decoracions prehistòriques, ceràmica cardial –ceràmica neolítica ja decorada– i pintura rupestre. Aquestes activitats gratuïtes tindran lloc dissabte i diumenge d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 19.30 hores. A més, els assistents podran guanyar alguns dels minerals fòssils de la fira, que es rifaran en el sorteig.

Gran part de les jornades es dediquen a l'activitat comercial, amb diferents expositors especialitzats, tant valencians com d'arreu del món. El públic podrà comprar peces de col·lecció, pedres precioses, joies i bijuteria.

«És una fira en la qual estem creant tendència i això ja està prenent-se com a exemple a altres fres que abans eren sols mostres de minerals», senyala Llorca.