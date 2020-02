pilota encalada

l etant en tant les notícies sobre el Trinquet de Gandia apareixen de manera recurrent als mitjans de comunicació, però entre els aficionats al joc de la pilota l'embolic legal entre els Ajuntaments de Benirredrà i Gandia motiva opinions entre ls incredulitat i la sorpresa.

També trobem una excel·lent nota humorística en la fotografia de Levante-EMV a la Safor del dia 18-05-2018 on el fotògraf recull el moment en el que un pintor dibuixa amb lletres ben majúscules un inacabat rètol: «Trinq». resulta molt encertat des del punt de vsta simbólic aquest nom incomplet d'una instal·lació esportiva nascuda enmig d'una fastigosa disputa legal sobre la ubicació de l'edifici per raoins urbanístiques.

No obstant, l'obra va progressar de forma temerària fins quasi acabar tota l'edificació en contra de la lògica i la raó. Ara, la justícia decidirà el destí final del litigi entre Benirredrà i Gandia.

Dins la comarca de la Safor, Xeraco, Bellreguard, Piles i Oliva han incorporat trinquets municipals als seus poliesportius mb programacions setmanals de partides i escoles de pilota per a xiquets i xiquetes. Aquestes activitats resulten conseqüents en una comarca on la piloita està arrelada secularment.

A més, a Gandia el desaparegut Trinquet El Zurdo en l'avinguda de Beniopa va suposar durant anys un referent insiugne no solament per a Gandia, també ho va ser per a la Safor i per al Pís Valencià pel nombre de partides i de públic. La família Peris, originaria del llogaret de Pamis (Ondara) va gestionar una etapa gloriosa de la pilota que serà difícil de superar.

Aquestes consideracions susciten l'interés dels seguidpors sobre la situació legal del referit trinquet gandià, com hem indicat abans, en especial la llarga parada d'una edificació pràcticamente acabada, però inoperant.

Caldria per tant instar, en primer lloc, una mediació entre els dos ajuntaments i els veïns afectats. La correció de les irregularitats mediambientals, de sorolls o d'altres reclamades oportunament per Benirredrà i els veïns dels carrer poden ser subsanades tècnicament en l'actualitat., si bé necessitaria un notable cost econòmic i si la mediació no és possible....ja sabem el que toca.

El parlar valencià s'ha enriquit amb nombroses dites que han passat a un ús habitual en la vida corrent. Una expresió ben coneguda diu «A dos i ratlla i la pilota encalada». Segons el «vocabulari» de Gabriel Garcia i Frederic Llopis este proverbi indica la incertesa consegüent a la impossibilitat de continuar una cosa ja començada per indecisió o manca dels mitjans necessaris. Per tant, caldrà desencalar la pilota o en cas contrari deixar que l'heura ocupe i enjardine l'escala, muralla, graderies i el dau.