d issabte passat, quan a les huit del mati repassava l'article per a lliurar-lo al diari, vaig veure aparèixer, a traves de la finestra, l'arc de Sant Martí. Al bell mig del cel. Majestuós! Circumdant el macís del Mondúver. Amb una nitidesa en els colors que no recordava haver vist mai en un arc iris.

Encara que la forma que dibuixa l'arc en el firmament és la pròpia d'una carassa, a mi sempre m'ha semblat que és la d'un gran somriure. Un somriure que enlluerna el dia. El dissabte, l'arc me'l dibuixà en el llavis. Bona manera de començar el dia!

La jornada fou esplèndida respecte a l'oratge (assolellat i calorós); amable per la companya dels bons amics en el dinar del Pregó i de la Crida, celebrat al Museu Faller, els dos actes amb els quals es dóna l'inici oficial de la festa de les Falles, a la qual, com saben, em trobe molt arrelat; entendridora per la vesprada en la casa dels fills i dels nets a València, i explosiva, a la nit, amb la victòria del meu equip a Mestalla. Quan tornava cap a Gandia, per l'autopista, ja prou tard, sentia que tot estava bé al meu voltant i me'n vaig adonar que encara mantenia intacte el somriure en la meua cara. Aquell dia n'hi havia hagut motius!

L'endemà, diumenge, fou un dia lliure de combois familiars o socials i vaig disposar d'una bona estona per a reflexionar. Des d'aleshores no m'he tret del cap el significat del somriure i de la seua repercussió. Donada la facilitat que hi ha en la xarxa, hi he buscat les opinions dels experts. La psicòloga Pilar Jericó va publicar en el diari El País, a l'octubre de 2013, un article titulat «El poder de la sonrisa», en el qual deia que el humans naixem somrient i que ja des que som fetus, en el ventre de les nostres mares, s'ha pogut comprovar mitjançant tecnologia ecogràfica 3D que somriem, i afirmava que somriure és una mostra d'expressió biològica comuna entre tots els humans. Jericó explica que el somriure comença sent molt ample i es redueix amb l'edat, per la qual cosa caldria treballar per no perdre'l i inclús ajudar els altres a desenvolupar-lo. El somriure com un pegament social! Somriure que ens apropa a la resta de les persones.

Ron Gutman, un líder actiu de la comunitat TED (Tecnologia, Entreteniment i Disseny), una organització estatunidenca que publica xerrades en línia per a distribuir-les gratuïtament sota el lema «Idees que paga la pena difondre», en una de les seues conferències «El poder oculto de la sonrisa», també publicada en la revista Forbes, afirma que el somriure pot predir la longevitat i que l'acte d'un somriure sobre el benestar general pot ser mesurable. Paul Ekman, professor de Psicologia de la Universitat de Califòrnia, a San Francisco, autor de El rostro de las emociones, una guia perfecta per a reconéixer les emocions a traves de les expressions facials, com el somriure, assegura que, a diferència del que pensen els antropòlegs culturals, ell manté que l'expressió de les emocions té un arrelament biològic universal i així ho va comprovar estudiant la tribu fore (Papua Nova Guinea), totalment desconnectada de la cultura occidental, en la qual va comprovar que els seus membres somreien davant de les mateixes situacions que ens fan somriure en l'Occident. Això el va fer arribar a la conclusió que tots somriem sovint per a expressar satisfacció o gaudi i que això no depén de la cultura a la qual pertanyem. El somriure és el reflex, en general, de l'alegria, del plaer o de la conformitat. És considera una resposta natural (biològica) a un estímul, és innata, les persones no aprenen a somriure ni ho fan per imitació.

Jo em quede amb les afirmacions sobre l'espontaneïtat del somriure i la resposta que suposa a un estímul, diguem-ne, «positiu». La primera conclusió a la qual he arribat és que cal diferenciar entre dos tipus de somriures: el que ens provoquen a nosaltres les circumstàncies externes i el que pot provocar el nostre somriure en les circumstàncies dels altres. I que, també, qualsevol d'ells pot conduir a l'altre.

Respecte al primer, són les variades situacions que ens toca viure, i amb les quals conviure, les que ens produeixen reaccions de rebuig o d'acceptació, les quals ens marquen en la cara el gest del menyspreu o del somriure.

Donat que les circumstàncies personals varien i que, diguem-ne, les «ambientals» (socials, polítiques, econòmiques...) són canviants i imprevisibles, les possibilitats de mantenir el tarannà somrient és prou complicat.

Les circumstàncies personals que són motiu del meu somriure les guarde en el territori de la intimitat. Són meues, i m'esmussa la idea d'airejar-les i presumir-ne. Igual em passaria respecte a aquelles circumstàncies personals que em causaren menyspreu. Serien també meues i de segur que em faria vergonya fer-les públiques.

De les circumstàncies externes que em causen el somriure personal tenen a veure quan veig actes de bona educació, de respecte. M'emocionen les parelles de gent gran, les gràcies dels xiquets menuts i els actes de la tradició popular.

Però la gran qüestió per a mi és: en l'actualitat, en la realitat que ens envolta, hi ha motius per a somriure?

Perquè bona part de les situacions externes no m'agraden, sobretot les que tenen que veure amb la política nacional i amb els dirigents polítics. Jo pertanc a la primera promoció generacional de la democràcia. Sempre he cregut que aquell acord nacional per a sumar, entre tots, era vital i durant tots estos anys, amb les diferents mans que han conduit el timó jo m'he sentit ben governat. D'acord que hi ha hagut obstacles i persones indignes, però jo he sigut conscient d'haver progressat socialment, culturalment i professionalment, emparat per la llei que he considerat de tots. Des de fa un temps, escolte gent en els micròfons i els veig davant de les càmeres, qüestionant un model que, crec, sols coneixen per les opinions d'altres i ho fan amb una vehemència aclaparadora, i hi ha, també, d'altres situacions actuals, de tarannà social, que em copsen l'esperit!

He fugit, esta temporada, de transmetre a esta pàgina dominical totes les inquietuds que m'angoixen, per no angoixar-los jo, perquè ja els considere farts de rebre tanta informació negativa i decepcionant que ens arriba des de quasi tots els angles de la vida publica.

M'agradaria poder transmetre'ls el somriure de l'arc de Sant Martí, però hui, malauradament, no ho puc fer.