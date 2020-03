Un joven de Tavernes atrapado en Nepal: "Quiero salir de aquí cuanto antes"

Toni Serra, un joven de Tavernes de la Valldigna, se encuentra atrapado en Nepal y no sabe cómo ni cuándo va a poder regresar a casa. Debido a la crisis del coronavirus, aquel país ha cerrado sus aeropuertos y no puede coger un avión. Lleva más de un mes allí y la crisis sanitaria ha truncado sus planes de viaje, que pasaban por Japón y Corea del Sur antes de regresar a València. Hoy mismo, el gobierno ha decretado cuarentena en todo el país. La prohibición de salir a la calle es total, está todo cerrado "y quien salga se enfrenta a pena de prisión", apunta el vallero.

Su viaje comenzó el pasado 20 de febrero. Ese día llegó al país con la intención de ascender al campo base del Everest, la montaña más alta del mundo. Tras lograrlo después de 20 días de caminata, el pasado sábado regresaba de la excursión y se encontraba con "toda esta locura", como él mismo la llamaba en conversación con Levante-EMV a través de las redes sociales.

"Ahora mismo está todo cerrado: el aeropuerto, completamente, y todo el transporte público de la ciudad también". En concreto, este joven y su pareja se encuentran en Katmandú. Hasta allí llegaron en una avioneta porque "cuando empezamos el descenso ya nos contaron que lo estaban bloqueando todo y los militares obligaron a la gente salir cuanto antes de las montañas".

Serra, al llegar al campamento base del Everest

Tanto él como su pareja se encuentran "bien" y, por suerte, "yo trabajo por internet y llevo el ordenador encima, así que no tengo problema en ese aspecto", narra. Lo que le preocupa es la situación en la que se pueden ver. Actualmente están en un hotel pero "ya han avisado de que los van a cerrar y nos obligarán a desalojar, así que tendremos que buscar una residencia privada o un piso para alquilar", señalaba. "El problema será si no encontramos nada".

Ayer se puso en contacto con la embajada española para intentar solucionar su situación. "Nos han dicho que no pueden hacer nada pero que nos mantendrán informados", explica. Como ellos, otros turistas están en la misma situación, "pero les dan la solución de pasar a India y desde allí volar a sus países", explica. El problema es que "si eres español o italiano no puedes acceder a India, así que nos tenemos que quedar aquí". En Nepal se habla de que el cierre total del espacio aéreo se alargará hasta el 30 de abril. De todos modos "no sabemos mucho porque aquí la información no abunda", señala.

Desde el lunes, las ciudades han empezado a quedar desiertas. "Las tiendas ya están cerrando. Quedan algunas de comida y ropa abiertas "pero dicen que aguantarán hasta que la policía les llame la atención y les obligue a cerrar". Además, la gente local "tiene muchos recelos si dices que eres español o italiano" debido al estigma que existe por el coronavirus.

Tiendas cerradas en Katmandú

Lo que más le preocupa a Toni Serra es la preparación del país para afrontar sanitariamente la crisis. "Si contraigo aquí la enfermedad, los hospitales son muy básicos y no pueden hacer frente a casos de ese tipo", apunta. Por ello, desea "salir de aquí cuanto antes".