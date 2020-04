Detenido en Daimús por jactarse de haber llegado de Madrid infectado

Agentes de la Guardia Civil de Oliva, en colaboración con la Policía Local de Daimús, han detenido a un joven de 23 años, natural de Madrid, que durante varios días se había estado jactando en las redes sociales de haberse desplazado desde la capital de España con síntomas de estar infectado por coronavirus. El detenido, que creaba alarma social con sus comentarios, deberá responder por un delito de desórdenes públicos.

En uno de esos comentarios, que recibía numerosas respuestas críticas, señalaba que era de Madrid y que había venido «a esta granja de cerdos llamada Gandia», añadiendo que, «como mi hospital está lleno y tengo algo de síntomas, me he venido aquí. En un par de días, si no mejoro, me acercaré al hospital a ver qué me pasa». El joven incluso revelaba que se estaba saltando la orden de confinamiento en las viviendas decretado por el estado de alarma: «Mientras tanto seguiré mis paseos rutinarios por la playita disfrutando del solecito, mientras tú te quedas en tu casa amargada sin salir. Jeje saludos...».

Los numerosos comentarios y reacciones en contra de esta actitud llegó a conocimiento de la Guardia Civil de Oliva, que, a través de esos escritos y de las fotografías que colgaba el joven, abrió una investigación para localizarlo y detenerlo, algo que se consiguió en pocas horas. Hoy permanece en el cuartel de la Guardia Civil de Oliva a la espera de pasar a disposición judicial.

Detenciones para frenar el coronavirus



Desde que el Gobierno de España decretó el estado de alarma, son muchas las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad para hacer cumplir no solo el confinamiento en las viviendas, sino también otras disposiciones que tienen por objeto evitar la propagación del virus y garantizar la seguridad ciudadana.

En ese aspecto, son cerca de 2.000 las multas que se han impuesto a ciudadanos de los municipios de la Safor por deambular por la calle sin razón justificada, y al menos ha habido cinco detenidos por diversos motivos. Dos de ellos, uno de Gandia y otro de Oliva, han sido condenados a cuatro meses de prisión por salir de casa reiteradamente sin justificación. También una pareja de Oliva aceptó seis meses de cárcel por agredir a agentes de la Guardia Civil cuando les recriminaron su actitud.

Sigue la presión policial



Ayer, solo en Gandia, la Policía Local sumó otras 59 denuncias a personas que vulneraron la orden de quedarse en casa. La cifra revela que, pese a la contundencia de las sanciones, de 600 euros como mínimo, todavía hay quien quiere ser insolidario, poniendo en riesgo no solo su propia salud, sino la del resto de los ciudadanos.

Más noticias sobre el coronavirus en la Comunitat Valenciana



Última hora: Las novedades del virus en la Comunitat

DATOS | Así evolucionan los casos de coronavirus en la Comunitat

Llegan 'turistas' españoles a pasar la Semana Santa en las playas de Xàbia y Dénia

El juez del Registro Civil advierte de que la cifra de muertos "no es creíble"

La Policía localiza un bar abierto en pleno día en Monteolivete