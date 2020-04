"Que nadie lo dude, si alguien ha venido a pasar la Semana Santa a Tavernes será denunciado"

Más claro no se puede ser. El concejal de Seguridad Ciudadana de Tavernes de la Valldigna, Josep Llàcer, ha lanzado un mensaje muy contundente para aquellos que tengan la tentación de desplazarse hasta esta localidad para pasar unos días de asueto con la inexistente Semana Santa como excusa: "Si alguien ha venido a pasar estos días, poniendo en peligro al resto de la población, que no tenga duda que será sancionado", ha asegurado.

En un escrito en su perfil de la red social Facebook, el edil ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad" a sus vecinos y vecinas, señalando que la Policía Local está trabajando para evitar que se produzcan estas llegadas y, en caso de que alguien haya decidido viajar hasta su segunda residencia, lo lamente. Para ello, los agentes han intensificado los controles en la playa, especialmente en los accesos pero también de forma aleatoria entre los viandantes, "Hemos utilizado el dron para controlar que nadie esté paseando, nadando o tomando el sol en la arena", apunta el edil.

Además, la Policía Local también está llevando a cabo el control de matrículas de los vehículos estacionados en la vía pública para tratar de detectar posibles "turistas" que, saltándose todas las recomendaciones y mensajes que llegan desde las instituciones sanitarias, están buscando refugio cerca del mar.

Tavernes fue de los primeros municipios que impuso una multa a varias personas que se encontraban en la arena de la playa. Estas fueron detectadas a través del dron con el que cuenta la Policía Local. Se trataba, de hecho, de dos personas de fuera de la localidad, según pudo saber este periódico.

La medida no es exclusiva de Tavernes. En la gran mayoría de municipios costeros de la Comunitat Valenciana se han intensificado todos los controles con el objetivo de alertar a aquellos que hayan pensado en pasar la Semana Santa en la playa. Y es que, no cabe ni si quiera la necesidad de mencionar que, por mucho que sea una costumbre desde hace años, las circunstancias son muy distintas a las de otros años. El propio Gobierno y las autoridades sanitarias son las que están pidiendo a la gente que no viaje.