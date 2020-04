Xeraco habilita un aula de estudios 24 horas en la biblioteca

Los técnicos ya están tomando las medidas necesarias para acondicionar y habilitar esta nueva infraestructura con el fin de que los estudiantes puedan hacer uso de ella las 24 horas del día. El proyecto lo está redactando un técnico del municipio y lo desarrollarán empresas locales.

Según señala el alcalde xeraquero, Avelino Mascarell, "el aula de estudios es una promesa electoral del actual equipo de gobierno local y hemos aprovechado la inactividad en este periodo de crisis sanitaria para empezar a planificar dicha infraestructura". Mascarell no puede adelantar todavía el montante económico de las obras, pero asegura que "la habilitación del aula no será demasiado costosa, pero si necesaria para que los estudiantes de todas las edades de Xeraco no tengan que desplazarse a Gandia u otras localidades a estudiar.

Además, en Xeraco los estudiantes iban hasta ahora a una sala sin condiciones y no lo podíamos permitir". El alcalde explica que "los futuros usuarios de la sala deberán sacarse un carnet para acceder a la misma por la Biblioteca en horario laboral y por la calle cuando quieran acudir por la noche o fuera de horario, ya que tendremos un servicio de videovigilancia para controlar los accesos".

La sala de estudios contará con mesas y sillas, servicio wifi gratuito, servicios, luz optima e insonorización para evitar ruidos del exterior.