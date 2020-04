Actividades del Día del Libro en confinamiento en la Safor

Este 23 de abril se celebra el Dia del Libro. Se trata de una fecha señalada para los amantes de la lectura y la cultura. Tradicionalmente, las librerías abren todo el día y ofrecen algún detalle a todos aquellos que adquieren algún libro para regalar, especialmente una rosa. Pero la cuarentena, que incluye la prohibición de salir de casa a no ser que sea para adquirir productos de primera necesidad, ha provocado que este año, se empañe la celebración. Estos comercios están cerrados, por lo que, como mínimo, la celebración se tendrá que aplazar.



Para que esta jornada no se ensombrezca, los ayuntamientos e incluso algunas librerías, han preparado una serie de actividades que personas de todas las edades puedan celebrarlo desde sus casas para no tener que saltarse el confinamiento.



En Gandia, Gavina Llibres ha creado un concurso de dibujo de dragones o manualidades de cualquier tipo con premio para el dragón más original. Además, Gavina Llibres también convoca un concurso de cuentos con el dragón que identifica a Sant Jordi como protagonista y premio para la historia más sorprendente. Por su parte, desde Ambra Llibres también han preparado toda una jornada de actividades a través de sus perfiles en Instagram y Facebook, con la participación de más de una decena de personalidades relacionadas con la cultura, que leerán fragmentos de libros.





El departamento de Cultura deha abierto un número de WhatsApp para que, durante todo el día de hoy, los vecinos y las vecinas envien sus recomendaciones de libros y estas sean compartidas en las redes sociales municipales. Además, la biblioteca municipal ha preparado una serie de recomendaciones para aquellos que busquen libros con los que pasar esta cuarentena.Desde Bibliotequeshan preparado también una interesante actividad titulada "Unint-nos amb la lectura", que consiste en escribir frases encadenadas. El texto parte de un fragmento que propone el propio departamento es "Jo no sabia, aleshores, que la lectura em salvaria, del libro Mal d'Escola, de Danniel Penac. A partir de ahí, los usuarios deben enviar sus frases en forma de comentario a la publicación de Facebook del departamento.Por su parte, el Ayuntamiento deofrece la actividad "Omplim de Flors i Lletres els Balcons". Se trata de que cada uno, en su casa, dibuje y decore una flor que en la parte de arriba contenga un poema, que puede ser propio o de algún autor. Posteriormente, cada participante debe tomarse una fotografia con la flor en el balcón y grabar un vídeo recitando el pema. Con las fotos, el consistorio publicará un post en el perfil de Facebook municipal.ha pedido a sus vecinos y vecinas que cuenten con un vídeo en Facebook qué libro se están leyendo y qué opinión tienen de él. En la Font d'en Carròs, por su parte, se suman a Xeraco y han organizado la actividad de flores en el balcón. También pide a los vecinos y vecinas que compartan en las redes sociales recomendaciones de libros.ha organizado varias actividades. En primer lugar, una manualidad para la creación de un marcapáginas. El ayuntamiento ofrece en su perfil de Facebook las instrucciones para su creación en casa. Además, a quien le guste escribir puede participar en el concurso de microcuentos. Se trata de una publicación de un máximo de diez líneas que se puede presentar hasta el próximo 30 de abril.Enel ayuntamiento propone "Poemes al balcó", como han hecho otros municipios. En este caso, la actividad consiste en dibujar una maceta llena de flores y un poema para que cada uno la saque a su balcón. Después hay que hacerse una foto y mandarla al ayuntamiento.En, la celebración del Día del Libro empezó hace unos días. La Concejalía de Cultura abrió un concurso en el que se animaba a los vecinos y vecinas a enviar un párrafo de su libro favorito y una foto de la portada del mismo. Desde el ayuntamiento se publicarán los párrafos en Facebook para que la gente adivine de qué libro se trata. Hasta hoy 23 de abril pueden enviar el párrafo y la foto de la portada de su libro favorito al correo ajuvillalonga@gmail.com.El Ayuntamiento deha preparado actividades del Día del Libro durante toda la semana, entre las que se incluyen cuentacuentos y, como otras localidades, la iniciativa "Poemes al balcó".Desde elproponen a sus vecinos y vecinas que escriban una frase relacionada con la lectura y la cuelguen en sus balcones para, posteriormente, tomarse una foto con ellas y mandarlas al WhatsApp municipal (673731186)