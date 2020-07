Morera agradece el trabajo del personal sanitario contra la Covid-19 en su visita a Tavernes

El President de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha visitado el Centro de Salud de Tavernes de la Valldigna, siendo este el primer acto que se hace fuera de les Corts desde el inicio de la crisis del Covid-19. Morera ha querido transmitir su agradecimiento a todo el personal sanitario valenciano, "por su dedicación, profesionalidad y la gran tarea que han hecho en unos meses muy duros. Sin ellas y ellos no sería posible estar como estamos ahora y no sería posible la gran cantidad de vidas que se han salvado".

Según el President, la importancia que tiene el personal de atención primaria como primera barrera de lucha contra la Covid-19 "ha sido fundamental, no lo podemos olvidar, como lo será también el trabajo que harán como primer contacto con los pacientes y primera barrera de contención frente a los posibles rebrotes que puedan darse. Por eso, hace falta que la ciudadanía sea muy consciente de la situación en que vivimos y hace falta que se continúen aplicando todos los días, en todos los ámbitos, las medidas de seguridad e higiene para contener la epidemia".

El President de la cámara autonómica valenciana ha destacado la colaboración ciudadana "siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias para poder recuperar la normalidad en nuestras vidas, pero, insistimos, no podemos olvidar que el virus continúa activo entre nosotros, no podemos bajar la guardia hasta que no se pueda combatir con vacunas y con una medicación efectiva".

El President de les Corts ha estado acompañado por el alcalde de la población, Sergi González, miembros de la corporación, el coordinador del área de Salud y la secretaria autonómica de salud pública, Isaura Navarro.