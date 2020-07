La secretaria autonòmica de Cultura assisteix en Potries a la representació de l'òpera "El Tutor Burlat"

El nou espectacle del projecte Les Arts Volant "El tutor burlat", de Vicente Martín i Soler, s'estrena este dijous a Potries. Enedina Lloris ha adaptat al valencià el llibret de la primera òpera de Martín i Soler, que es representa en una nova producció amb direcció d'escena de Jaume Policarpo, en el seu primer treball per al centre operístic.

El muntatge, segons explica el director valencià, ressalta l'esperit fresc, lleuger i divertit del jove Martín i Soler amb una estètica inspirada en les targetes postals romàntiques del segle XIX, de colors tènues i pastís.

L'escenografia, que també ha dissenyat ell mateix, és "un personatge més. Conté panells alegres que es van movent per a

crear espais diferents, que donen peu a l'humor i al joc escènic". El punt de contrast l'aporta el vestuari, encomanat a José María Adame, que conjuga colors més intensos i elements actuals, que ressalten amb la il·luminació d'Antonio Castro.

El repartiment de 'El tutor burlat' està format pels artistes del Centre de Perfeccionament Aida Gimeno (Violante), Vittoriana De Amicis (dona Menica), Oleh Lebedyev (Fabrizio) i Omar Lara (Pippo), juntament amb els cantants valencians David Ferri (Don Lelio) i Gonzalo Manglano (Anselmo). Carlos Sanchis, també del Centre de Perfeccionament, acompanyarà al piano en totes les representacions de l'espectacle.

"Il tutoritze burlato" és una òpera bufa en tres actes, amb llibret de Filippo Livigni basat en 'La finta semplice ossia Il Tutoritze Burlato' de Pasquale Mililotti. Jovial i fresca com el paisatge de la campanya romana on ocorre la seua trama, aquesta comèdia primera de Martín i Soler evoluciona des de la crítica vetlada a les fèrries normes socials establides a mitjan segle XVIII cap a la defensa de la llibertat i l'amor per damunt de la convenció i la conveniència, alhora que exposa amb cordial clarividència el nou posicionament social de la dona en els anys previs a la Revolució Francesa.