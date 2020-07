Bellreguard ajuda a famílies, empreses i autònoms afectats per la Covid-19 a pagar els rebuts de l'aigua i dóna beques de menjador

L'Ajuntament de Bellreguard posa en marxa el procediment per tal que els veïns i veïnes puguen accedir a subvencions per a fer front a les despeses dels serveis d'aigua potable i sanejament. Les ajudes tenen com a finalitat sufragar el cost d'aquests serveis durant la vigència de l'estat d'alarma a causa de la crisi de la Covid-19.

L'objectiu és doble, segons explica l'alcalde, Àlex Ruiz: «d'una banda, ajudar a les famílies amb major vulnerabilitat per la situació sanitària actual; per l'altra, ajudar a les empreses que han vist paralitzada la seua activitat professional o disminuïda la seua facturació com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma».

Per la seua banda, el regidor de Promoció Econòmica, Joan Marco, destaca que aquesta és una més de les accions posades en marxa, ja que «és en aquests moments quan l'Ajuntament ha d'estar al costat dels veïns».

Pel que fa a les empreses i autònoms, poden acollir-se a les ajudes si van vore suspeses les seues activitats per l'estat d'alarma o si han vist reduïda la seua facturació almenys en un 75 %,

Les famílies poden ser beneficiàries de les subvencions si algun dels seus membres ha patit un ERTO o estiga en situació de desocupació, a més de les famílies nombroses i les monoparentals.

Les ajudes per a les empreses poden arribar al 60 % dels rebuts de l'aigua si van tindre que suspendre l'activitat, i al 40 % si van vore reduïda la facturació. En el cas de les famílies, poden arribar també a un màxim del 60 %.

Les empreses hauran de presentar les sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Tant els autònoms com les famílies poden fer-ho per eixa mateixa via o de manera presencial en el registre de l'Ajuntament. El termini de presentació és de l'1 al 31 de juliol, ambdós inclosos.

L'Ajuntament de Bellreguard també assumirà el cost de les beques de menjadors d'estiu per als xiquets i xiquetes que han gaudit d'aquestes ajudes econòmiques durant el curs escolar. Ha estat una de les propostes més votades en els Pressupostos Participatius Socials posats en marxa enguany, i els interessats poden demanar-ho fins el dia 8 de juliol.

Aquestes beques només podran sol·licitar-se per a xiquets i xiquetes beneficiaris al curs 2019-2020 i que estiguen empadronats i escolaritzats en el municipi. Per a sol·licitar una beca cal omplir la instància que es pot trobar a la Llar Juvenil de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores.