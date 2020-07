El Real adapta la programació per oferir activitats durant l'estiu

El Real de Gandia reprén als mesos de juliol i agost la seua programació cultural de manera adaptada, després de l'obligada aturada per l'estat d'alarma del Covid-19. L'ajuntament ha presentat «Estiu a la Fresca», que incrementa la programació i porta activitats al carrer amb mesures per a gaudir amb seguretat.

Esta programació aposta per fer activitats en espais amples, per a tot tipus de públics i de manera gratuïta, comptant amb la participació de diverses regidories i també de les associacions locals.

Tots els dimecres i els divendres, «Estiu a la Fresca» inclourà cinema, música, monòlegs, màgia o contacontes. La resta de dies hi haurà activitats infantils.

La programació s'encetat amb alguns tallers o una sessió de cinema a la fresca. Hui està prevista la representació teatral de «La ventafocs i les perdius escabetxades» a les 23 hores al Parc Plaça de la Llibertat.