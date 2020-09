por una vuelta al cole segura

a yer se inició una vuelta al cole escalonada a lo largo de la semana y que en buena medida supone la vuelta a la normalidad desde aquel lejano 12 de marzo en el que se anunció que las clases quedaban suspendidas en toda la Comunitat Valenciana.

Han sido seis meses de incertidumbre, sufrimiento y desconsuelo para la sociedad en general pero muy particularmente para los familiares a los que la enfermedad les ha tocado de cerca, aquellos que no han podido despedirse de sus seres queridos. Pero es tiempo de abrir un nuevo capítulo en esta lucha contra la pandemia del covid-19 que nos ayude a ganar la guerra contra el virus.

En la misión de vencer a la peor pandemia del último siglo no podemos dejar en un segundo plano la educación de nuestros hijos, hacerlo supondría frenar el desarrollo personal de miles de niños y adolescentes de nuestra ciudad. Y es que ya lo dijo la joven activista por los derechos educativos de los niños, Malala Yousafzai, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz al afirmar que «la educación es una de las bendiciones de la vida y una de sus necesidades».

Por eso desde el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia hemos presentado tres propuestas que aseguren la vuelta a las aulas en condiciones de seguridad e igualdad. Iniciativas encaminadas a prevenir los contagios, aportar mayor seguridad a los padres y la puesta en marcha de una ayuda económica para afrontar el nuevo curso escolar 2020/2021.

La primera propuesta consiste en la realización de test PCR al personal docente y auxiliar de los centros educativos al inicio de curso y de forma periódica, una medida solicitada por los propios docentes y que muestra una foto fija de todas las personas a cargo de nuestros hijos, permite confinar a aquellos que estén contagiados y ayuda a no cerrar colegios por brotes descontrolados.

Una medida que ya se ha llevado a cabo en otras Comunidades Autónomas como Galicia, Madrid, Andalucía o la Región de Murcia. ¿A caso los docentes valencianos merecen peores condiciones para la vuelta al cole que sus compañeros en otras comunidades?

En la segunda de las propuestas pedimos implantar el servicio de enfermería escolar en cada uno de los centros educativos escolares de Gandia. No es admisible, como pretende la Conselleria de Educación y ha denunciado CSIF, que sean los profesores los que diagnostiquen el Coronavirus en los alumnos porque ni tienen la formación necesaria ni es su trabajo, además de que se les carga con una responsabilidad extra que puede ser contraproducente.

La enfermería escolar es una medida defendida por Compromís hace pocos años en boca de la vicepresidenta Mónica Oltra. «Una de nuestras propuestas electorales de cara a la próxima legislatura va en ese sentido y nos comprometemos a que la administración autonómica instaure y financie el servicio de enfermería en todos los centros educativos públicos», sostenía cuando hacía política desde la calle y no desde la moqueta del despacho de la Vicepresidencia del Consell.

Veremos si Josep Alandete vota a favor del programa electoral de su partido o antepone sus intereses particulares a los intereses de la ciudad en una posición cada vez más débil en el seno del Gobierno de Gandia.

La tercera medida que hemos propuesta va dirigida al ámbito económico de centenares de familias de la ciudad que durante estos días han realizado un importante desembolso económico para preparar la vuelta al cole.

En estos momentos de dificultad económica se hace más imprescindible que nunca la puesta en marcha de un programa de ayudas de hasta 100 euros para la compra de material escolar para aquellas familias con menores rentas como ya hacen otros ayuntamientos, grandes y pequeños, como Valencia, Alfafar o Daimús.

Además, esta iniciativa ayudaría al comercio de proximidad en cada uno de los barrios de la ciudad, ya que en nuestra propuesta solo podría gastarse la ayuda en los negocios locales.

¿Y cuál ha sido la respuesta de Diana Morant a estas propuestas que le hemos presentado? El silencio más absoluto, muestra de su sectarismo más ensordecedor. No hemos encontrado en ella una interlocutora leal ni con la oposición ni con los más de 10.000 gandienses a los que representamos.

Pero su silencio tiene los días contados, llevaremos estas propuestas al próximo Pleno Municipal. Será su prueba de fuego para saber si está del lado de los gandienses poniendo en marcha estas medidas o del lado del argumentario de su partido. Diana Morant debe elegir entre Gandia o el PSPV.