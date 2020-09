La segunda semana de clase arranca con una decena de aulas cerradas

Solo una semana ha pasado desde que los niños y las niñas regresaran a las aulas de los colegios de la Comunitat Valenciana y el coronavirus ya se ha dejado sentir de una manera muy importante. En el caso de la comarca de la Safor, los casos de aulas que se han visto obligadas a confinarse afectan, de momento, solo a las tres ciudades más grandes, Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna. Hasta el momento, en la comarca de la Safor hay un total de 10 grupos de convivencia estable de colegios de infantil y primaria que se encuentran en cuarentena por positivos, bien de compañeros o compañeras o de los maestros tutores. En la capital de la comarca, Gandia, la segunda semana de colegio de este curso 2020-2021 arrancaba con tres aulas cerradas por coronavirus. Una, la primera que se detectó antes incluso de arrancar las clases, se encuentra en el colegio Sant Francesc de Borja. Afecta a un grupo con una veintena de alumnos y alumnas que quedaron confinados por el contagio del maestro, además, otros ocho docentes se encuentran en cuarentena, aunque todos ellos han dado negativo en las pruebas PCR, según se puede leer en un comunicado emitido por el propio colegio en su página web. En el mismo escrito se indica que todos los maestros y maestras que se han sometido a la prueba tendrán que seguir confinados hasta cumplir los quince días que marca el protocolo y que es el ciclo en el que el virus puede desarrollar síntomas. Por su parte, el colegio Joan XXIII del Grau de Gandia ha tenido que cerrar dos aulas, una de infantil y otra de primaria, y, por lo tanto, aislar en casa a todos los alumnos y alumnas que durante dos semanas no podrán acudir al centro al detectarse dos casos de coronavirus. En Tavernes de la Valldigna se dio el primer caso de aulas de colegios cerradas en la comarca y, hasta el momento, el más importante. Todo el ciclo de infantil del colegio Alfándec, el más grande del municipio, sigue sin poder acudir a clase por el positivo por coronavirus de una maestra, lo que obligó a confinar a una decena de compañeras y compañeros tanto del mismo ciclo como de primaria. En este caso, los niños y las niñas no han tenido que ser aislados, en tanto que el caso se conoció antes de empezar las clases. Un total de seis aulas permanecen cerradas por el momento. El último confinamiento de una aula que se ha conocido en la comarca de la Safor es en el colegio Patronato de esta misma localidad. El centro, de carácter concertado, se ha visto obligado a confinar al alumnado de segundo de primaria al hallarse un caso positivo por coronavirus.

Así, en los próximos quince días, los pequeños y las pequeñas deberán estar aislados sin salir de casa para evitar el contacto con niños y niñas que formen parte de otros grupos de convivencia. Todos los colegios afectados insisten en que, pese a los casos y la suspensión de las clases, todos cumplen con las normas de seguridad y están preparadas para aplicar todos los protocolos establecidos por las consellerias de Educación y Sanitat para evitar los contagios masivos. Además, en Oliva se mantiene cerrada también la «escoleta» El Caragol, por el positivo de cuatro trabajadores y trabajadoras. La intermitencia va a ser, en muchos casos, la tónica dominante del presente curso escolar. El grupo municipal del PP de Gandia criticó ayer que la alcaldesa, Diana Morant, no haya convocado el Consell Escolar Municipal para gestionar un inicio de curso tan atípico. El portavoz popular, Víctor Soler, que estuvo acompañado por el portavoz del PP en la comisión de Educación del Congreso, Óscar Clavell, tachó de «incomprensible» que no se haya reunido este órgano y más «para un gobierno que alardea de transparencia pero que en realidad oculta información a la ciudadanía». Soler también anunció las tres propuestas que presentará al pleno del próximo lunes en materia de Educación. En primer lugar, los populares pedirán que se implante la figura de la enfermera escolar, una cuestión de las que el partido lleva varios meses haciendo bandera. La segunda propuesta es que se realicen test PCR a todos los docentes «para tener una foto fija del momento» y la tercera propuesta tiene carácter social y reclama crear una beca de ayuda a la adquisición de material escolar «para ayudar a las familias que lo están pasando mal económicamente a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID 19». Por su parte, Clavell, en un discurso más a nacional acusó a la ministra de Educaciyón, Isabel Celáa, de «rendirse» y «delegar» sus funciones de coordinación en «las autonomías, los docentes y las familias» . El diputado nacional también ha acusado al Consell de no querer contar con la enfermera escolar «pese a contar con 214 millones de euros más procedentes de la ayuda para hacer frente a la crisis del covid».