Los servicios de invierno del autobús tampoco cubren las necesidades de los usuarios

Con la llegada de la temporada de invierno, pocos confiaban en que los nuevos horarios de las empresas concesionarias de la red de autobuses que circulan por la Safor cubrieran las necesidades de la mayor parte de la población. Y, en ese sentido, no han defraudado. La red de autocares seguirá, y van muchísimos años, sin ser una opción aceptable para miles de personas, trabajadores y estudiantes, porque no les permite salir de casa y llegar a su lugar, y después regresar cuando acaban, si no es con largas esperas que lo hacen inviable. Y a veces, ni eso. Uno de los ejemplos surgió ayer del instituto de educación secundaria de Pego, a donde se desplazan algunos alumnos de Oliva o localidades de la Safor para cursar ciclos de informática. El caso es que las clases en el centro pegolino acaban a las 14 horas, pero el autobús que les lleva hacia Oliva no sale hasta las 15.50. Casi dos horas de espera, con la hora de comer por en medio. En esa situación, es obvio que estas personas, como ocurre con la mayoría de trabajadores y estudiantes de la Safor, todos ellos se tienen que buscar la vida y usar medios propios para desplazarse de unos municipios a otros. La alternativa es disponer de familiares que les vayan a buscar. Esta es solo una de las cuestiones que el alcalde de Pego, Enrique Moll, quiere plantear al conseller de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Arcadi España, en la reunión que le ha solicitado por escrito. El concejal pegolino de Promoción Económica, Ricardo Sendra, explicaba ayer a este periódico que, a la vista del deficiente servicio que prestan los autobuses entre su localidad y las del entorno no solo a los alumnos sino al conjunto de la población, el ayuntamiento plantea la posibilidad de negociar con la empresa concesionaria para, respetando el número de servicios diarios de la ruta Pego-Oliva-Gandia y viceversa, al menos poder establecer las horas de salida que se consideren mejores y que se acoplen a quienes requieren el autobús. Así, añade Sendra, no solo saldrían beneficiados los usuarios, sino también a la empresa porque, a mayor número de viajeros, más ingresos y, consiguientemente, mejora la rentabilidad de explotación. «Se trata de contribuir para que los horarios tengan más sentido que ahora», añade el concejal Sendra, quien no oculta el interés del ayuntamiento en el establecimiento de un buen servicio de transporte por carretera, no solo con los pequeños municipios de les Valls con Pego, sino también hacia Dénia, adonde se tienen que desplazar por necesidad, y hacia Gandia, una ciudad en la que, además de ofrecer muchos servicios, se encuentra el enlace ferroviario hacia València y localidades intermedias del trayecto. La reivindicación de una red de autobuses en la Safor que recupere el sentido de su existencia, que es facilitar la movilidad a la mayoría de quienes no disponen de vehículo privado, es general en los ayuntamientos de la comarca. Recientemente Oliva, Bellreguard y otros consistorios consiguieron ligeras mejoras en los itinerarios, pero, como dijo ayer el alcalde de Oliva, David González, es fundamental que la Generalitat impulse el proceso de las nuevas concesiones anunciadas hace años y que las empresas cumplan con los servicios que se han fijado en los pliegos de condiciones. Pero para eso no hay fecha.