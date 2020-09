El Teatre del Raval de Gandia alça el teló amb el compromís d'una cultura segura

La reobertura del Teatre del Raval està prevista per al a hui dijous 17 de setembre amb la programació de l´obra La vaca que riu, de la Cia. Valenciana Patrícia Pardo, un espectacle inclòs dins del Pla Reactivem de l´Institut Valencià de Cultura. A través del teatre i del circ, combinant humor i grans dosis de realitat, La vaca que riu s´endinsa en la capacitat torturadora de l´ésser humà, concentrada i potenciada en posicions de poder o de control, alhora que la contraposa a la capacitat de cura, capacitat destructiva front capacitat creativa. La creativitat, la delicadesa, la cura. El poder, la impunitat, la tortura. La prestigiosa companyia valenciana aposta per fer l´obra accessible a la comunitat sorda, amb una intèrpret de signes integrada de manera orgànica en l´escena. S´han previst quatre sessions de l´espectacle, de dijous 17 a diumenge 20 de setembre, sempre a les 20.30 hores. Les entrades anticipades costen 8 euros i poden adquirir-se ja a través de la web www.teatreravalgandia.org. Per al darrer cap de setmana del mes, el dissabte dia 26, s´han previst dues sessions (a les 18 hores i a les 20.30 hores) de El Calbaret, teatre de varietats adreçat al públic familiar, joves i adults, amb teatre, circ i música en directe construint una performance artística en la que participaran per Pau Alabajos, Pep Mirambell (ex-cantant d´Els Jovens), Mag Rubén Aparisi, Almudena Francés, Ximo Vidal, la companyia Recortable i el Triangulista (Francesc Burgos) com a mestre de cerimònies, acompanyat d´Elton (Abraham Rivas) al piano. Ja en octubre el Teatre del Raval acollirà la cinquena edició de l´RRRR (Festival d´Art i Reciclatge), del 13 al 30, amb funcions per a públic escolar i en obert, tallers, projecció de cinema documental i un taller adreçat al professorat amb la col·laboració del CEFIRE de Gandia. El festival inclourà una xarrada el dijous 15 d´octubre a les 19.30 hores a càrrec de l´antropòloga, activista i referent de l´ecofeminisme en Europa, Yayo Herrero (Madrid), qui presentarà a Gandia les seues propostes ecofeministes per transitar cap a un mon més just i sostenible.

La programació completa del festival es pot consultar a la pàgina web www.rrrrfestival.org. El Teatre del Raval de Gandia reobri la seua sala del carrer de Sant Ramon en una nova temporada presentant la programació cultural després del tancament prematur forçat a causa de la pandèmia de la Covid19, fet que va ocórrer el passat mes de març quan es va decretar l´estat d´alarma que obligà a suspendre totes les activitats públiques. La sala gandiana alça el teló amb el compromís d´una culturasegura per als espectadors, que podran gaudir de nou de la programació regular de l´espai, així com per a l´alumnat de col·legis i instituts per als quals s´ha enllestit la campanya escolar que compta amb 25 anys de trajectòria. Per a la tornada, el Teatre del Raval ha engegat la campanya «No sabem què passarà, però el teatre tornarà», un missatge amb el que els responsables de la sala adquireixen quatre compromisos importants amb les seues espectadores i espectadors, per assegurar el gaudi de la cultura de manera segura, tal com marca la situació actual de pandèmia que encara no ha acabat. Així, durant aquestes setmanes prèvies s´ha procedit a la neteja i desinfecció dels seus espais, s´han preparat els dispositius higiènics i les mesures de control necessàries perquè, d´ara endavant, tota persona que acudisca al Raval se senta segura. Un altre dels compromisos està relacionat amb la reducció de l´aforament en tots els espectacles, i per això, en aquesta nova temporada, es programaran més sessions dels espectacles, de manera que cap persona es quede sense butaca. Un tercer compromís és portar a l´aire lliure alguns dels seus espectacles, aprofitant els espais oberts de la ciutat, una proposta segura en la qual l´equip d´aquest teatre ja compta amb experiència.

El teatre també adreça el seu missatge a la comunitat educativa. Malgrat la incertesa que genera aquesta situació, l´equip del Raval ha volgut comprometre´s amb xiquetes, xiquets i joves i no deixar de programar la seua campanya escolar per al curs 2020-21 garantint tots els protocols de seguretat. Amb tot, el director artístic del Teatre del Raval, Francesc Burgos, ha assenyalat que la gerència «treballa perquè tothom puga gaudir d´una culturasegura i culturadeproximitat perquè creguem en la cultura com a eix vertebrador i instigador del canvi social». Una altra de les novetats destacables que presenta el Teatre del Raval a partir d´aquesta nova temporada és la numeració del pati de butaques per tal de poder comprar les entrades de manera online visualitzant el plànol virtual per escollir les butaques que cada persona desitja. En tots els casos es mantindran les distàncies de seguretat exigides i les altres mesures a que obliga l´actual situació de pandèmia.