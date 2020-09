«Que la esperanza no se ahogue en el mar»

Aunque ya es conocida esa imagen, resulta chocante observar, en gran formato, aquellos hombres subidos a la valla de Melilla para intentar saltar de Marruecos a España mientras, a sus pies, un grupo de personas juega tranquilamente al golf en un idílico paisaje marcado por el verde del césped. Y no menos impactante resulta apreciar de cerca cómo los desheredados del mundo se esconden en ruedas, en sillones de avión o en los recovecos más insospechados. O ver aquel hombre solitario sobre una patera de la que han caído, y se han ahogado, el resto de tripulantes. Son, todas ellas, fotografías que Entreculturas, una ONG jesuita para la educación y el desarrollo, ha colgado en la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal de Gandia y que se puede visitar, gratuitamente, hasta el próximo 25 de octubre». En la inauguración, casi en la intimidad debido a la pandemia del covid-19, la representante de Entreculturas, Cecilia Villarroel, no ocultó el objetivo claro de esta muestra itinerante: «No dejemos que la esperanza se ahogue en el mar», comentó mientras pedía comprensión hacia todas aquellas personas que se ven forzadas a huir de sus países para evitar la muerte, la represión o la miseria más absoluta. Con esta exposición Entreculturas intenta sensibilizar sobre ese fenómeno esencial en la sociedad moderna mediante la difusión de las historias reales, acompañadas con bellísimas fotografías, de quienes intentan entrar en los llamados países del primer mundo simplemente para poder vivir con dignidad. «Todas las personas tenemos derecho a cambiar de sitio», indicó Villarroel mientras explicaba algunas de esas historias inmortalizadas en imágenes, al tiempo que suplicaba a los pocos asistentes al acto que los gobiernos no reduzcan el presupuesto que se destina a la cooperación internacional. «Buscamos sensibilizar y dar voz a todas estas situaciones», concluía la representante de Entreculturas. La muestra se compone de una treintena de imágenes de fotógrafos que las han cedido por esta causa y de textos explicativos sobre las dramáticas situaciones que viven quienes intentan migrar superando a costa de su propia vida las barreras que los gobiernos y las mafias criminales les ponen.