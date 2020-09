impresiones de madrid

D esde la periferia volvemos la mirada hacia Madrid con el estupor, ya familiar, con el que la pandemia nos ha obligado a interpretarlo todo. Los casos de contagios registrados en Madrid son los más altos de las capitales europeas y las perspectivas inmediatas no son buenas. Quienes han defendido que politizar la pandemia era un error estúpido que añadía problemas innecesarios a la delicada situación que sufrimos no deberían caer en los mismos absurdos que, con razón, han criticado. ¿Pero es posible referirse hoy a Madrid sin hablar de la gestión hecha por su gobierno autonómico de la crisis sanitaria? A pesar de las informaciones que todos conocemos, no sería muy atinado (ni en este caso ni en ningún otro) atribuir la rápida difusión del virus a los políticos, o solo a ellos. Sobre la caprichosa incidencia de la epidemia vamos conociendo nuevos datos, pero seguimos sin saber exactamente por qué España ofrece las mayores cifras de contagio de Europa, y lo mismo puede decirse de Madrid con respecto al resto del país. Aunque podemos sospecharlo, desconocemos el origen real de esos registros tan elevados, y este un hecho que debe prevalecer sobre las medidas adoptadas, sean o no mejorables o hayan sido más o menos certeras. Pero, a pesar de todo, podemos hablar de Madrid, de la política de Madrid en sentido amplio, de la prensa de Madrid, del significado simbólico de la capital y de su reflejo en el resto de España. Y si lo hacemos la primera palabra en la que pensamos es en la de «aislamiento», o «desconexión», o «lejanía». Ni como ciudad ni como idea Madrid ha logrado ser un territorio que se haya abierto nunca a la periferia o haya intentado representarla. ¿Es Madrid, como dice Ignacio Sánchez Cuenca, «el epicentro de un nacionalismo español cateto y excluyente que construye su primacía sobre la negación de la diversidad y de los sentimientos nacionales diferentes»? Podemos pensar que esa opinión es falsa o arbitraria, aunque mucho antes Josep Pla, en sus Notas dispersas, viniera a decir casi lo mismo con mucha mayor contundencia. Para el escritor ampurdanés, poco sospechoso de izquierdismo, Madrid era un caso de «indiferencia colectiva impresionante», «con el razonamiento humano estancado, que tiende a las variantes de pensamiento más sencillas -milagros, lugares comunes, tópicos, formas de dogmatismo- completamente diferentes a las de los demás países». Según Pla «no aplicar la reflexión ni el principio de continuidad más que a la temeridad» era la esencia del madrileñismo y «lo antimadrileño, a mi modo de ver, quizás sea el espíritu anglosajón». Y concluía así el escritor catalán sus impresiones sobre el espíritu de la capital de España: «El número de madrileños que reaccionan como europeos es escasísimo». ¿Por qué todo eso nos resulta todavía familiar a pesar de las enormes transformaciones que ha sufrido la ciudad desde que Pla le dedicara tan riguroso bosquejo? ¿Por qué, por ejemplo, seguimos viendo en quienes han gobernado casi ininterrumpidamente la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en las últimas décadas, o en muchos de sus medios de comunicación, esa muestra terca de cazurrismo antieuropeo, de temeridad y dogmatismo igualmente visibles en la ínfima calidad de su conversación pública? Sánchez Cuenca atribuye ese ensimismamiento al creciente aumento de un conservadurismo extremo opuesto al desarrollo de ciudades como París, pero, de creer a Pla, la cosa vendría de más lejos, o sea, de la esponjosidad de una capital que funciona absorbiendo a hombres de la periferia y que, una vez adaptados al terreno, se acomodarían a lo de siempre. Quizás esos puntos de vista sean demasiado parciales o simples, o se hayan quedado desfasados, pero vale la pena recordarlos porque tampoco son literatura, como demuestra el hecho de que, en situaciones de emergencia como las actuales, el madrileñismo político manifieste toda clase de tensiones (con el gobierno de España o con pueriles alusiones a Catalunya) antes que dar muestras de inteligencia o de sentido práctico, aunque no sea anglosajón.