país de pandereta no, ¡de panderos!

Este artículo lo escribo como afectado. Tengo a mi hijo estudiando en Madrid y, por tanto, residiendo allí, y realmente me siento indignado con esta situación que están produciendo los que nos dirigen en España y en la Comunidad de Madrid, tanto «los de mi cuerda», como los de en frente. Os aclaro, el día 10 la señora Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, escribe una carta al presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, del PSOE. Para que me entiendan, no mandó un correo electrónico, mandó una carta manuscrita. En la era digital, donde para cualquier tontería utilizan Twitter, Facebook, Instagram y demás medios de comunicación por Internet. Señores, repito, ¡una carta! Como se escribían hace 25 años los novios, que vivían en el Ferrol, él, y en Sevilla, ella. La señora Ayuso y el señor Sánchez en taxi están a 16 minutos. En coche oficial, acompañados de Policía que abre el paso, a 8 minutos. Y en falcón€ fingggg, ya. El señor Sánchez, para no ser menos, le responde el día 17 otra carta manuscrita, ¡una semana después! Es decir, desde el primer pergamino de la época de maratón que remite la señora Ayuso, el señor Sánchez responde 168 horas después, quedando para el lunes siguiente, mientras en Madrid los contagios crecen exponencialmente y mientras las UCI comienzan a llenarse. ¿Estos dos tristes personajes han olvidado las morgues llenas de muertos?, ¿estos tristes personajes han olvidado que miles de puestos de trabajo se están perdiendo día a día? ¡Qué impotencia, qué tristeza, qué vergüenza! Este detalle nos demuestra a las claras por qué España está en la cola de Europa en crecimiento económico y los primeros en contagios, porque, como vengo manifestando desde hace tiempo, esta pobre y triste España no es un país de pandereta, es un país gobernando por panderos mediocres e incompetentes. Y yo me pregunto, como muchos que tenemos a nuestros familiares, hijos, hermanos en Madrid: ¿qué hacemos?, ¿nos los traemos a Valencia o los dejamos en manos de estos tristes personajes que anteponen su posición política al dolor y a la ruina de su pueblo? A estas preguntas, evidentemente, los mortales no podemos contestar. Hemos creado un sistema donde la mediocridad política se ha instalado como forma de gobierno. Ya somos muchos los españoles, por desgracia, que nos estamos resignando a que las mayorías que nos gobiernan lo son por una operación de sumandos y no por una operación de valía. Qué triste, amigos. Vaselina, mucha vaselina.