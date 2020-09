Cs de Gandia pide ayudas ante la dramática situación de los clubes deportivos

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Gandia, Pascal Renolt, ha mantenido en las últimas semanas reuniones con dirigentes de clubes deportivos de la ciudad y ha podido constatar que, debido a la crisis sanitaria del covid-19, muchos de ellos se encuentran en una dramática situación económica. Este hecho se genera no solo porque muchos deportistas han optado por no inscribirse en las actividades hasta que pase esta situación, sino también porque empresas patrocinadoras de la ciudad y de la comarca han reducido su aportación económica porque consideran que su inversión no va a tener la repercusión publicitaria esperada. En esas circunstancias, el concejal Renolt se dirigió ayer al Gobierno local, durante el pleno corporativo celebrado por la mañana, solicitando al ayuntamiento que, igual que ha hecho con los sectores turístico o comercial, se abra una línea de ayudas para los clubes deportivos a fin de que, al menos, puedan seguir realizando sus actividades y no tengan que echar el cierre en esta atípica temporada. «Durante los últimos 8 meses vivimos una pesadilla sanitaria y económica para muchísimas familias», dijo el portavoz de Cs, y añadió que «el deporte local no es ajeno a esta situación». Según explicó al conjunto de los concejales de la corporación, «hay miedo de los padres a apuntar sus hijos a cualquier disciplina deportiva» y «al ser todos clubes humildes dependen de los patrocinios locales para sobrevivir, razón por la que muchos se han encontrado sin sus patrocinadores». Pascal Renolt solicitó «la unión de todas las fuerzas políticas para poder estudiar un gran acuerdo consensuado, un acuerdo económico de ciudad para ayudar al deporte», como el que hubo para los sectores del comercio, el turismo, la tecnología o la cultura. En su opinión, por las conversaciones que ha mantenido, de no existir esta línea de ayudas puede que se condene a la quiebra «a clubes muy representativos de nuestra ciudad, con estructuras grandes que están al borde de cerrar su actividad».