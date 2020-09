Gandia cambia las jardineras de la calle de Sant Francesc de Borja

El Ayuntamiento de Gandia ha encargado a la empresa concesionaria del mantenimiento de parques y jardines un proyecto para «enverdecer el casco antiguo de la ciudad». La primera fase ya es una realidad en la calle de Sant Francesc de Borja, donde se han instalado 20 jardineras. Con estos elementos se reduce de la frecuencia de riego. Se consigue mediante la reserva de agua en las paredes de la maceta que se almacena durante el riego o la lluvia y así se garantiza un nivel uniforme de humedad durante 15 días. Gracias a su doble pared se consigue aislamiento térmico, lo que suaviza los cambios de temperatura que se producen a diario, al tiempo que se protege de la tierra frente a la humedad excesiva. Según la empresa STV Gestión, de esta forma la tierra no se embarra y las raíces no se pudren. Gracias a los soportes universales, la maceta y su montura se fijan fuertemente utilizando pernos o cerraduras. Esta estructura dificulta un desmontaje no autorizado. Además es resistente a golpes.