El incivismo se apodera de un polígono de Daimús

frigoríficos, lavadoras, escombros y todo tipo de enseres. Se acumulan en una zona del polígono industrial La Mingola, de Daimús. La imagen responde al comportamiento incívico de algunos que parecen haber tomado ese punto como un vertedero y se dedican a depositar elementos que ya no necesitan. Como se aprecia en la imagen, el desastre es tal que algunos de los elementos incluso invaden la calzada, lo que demuestra que aquellos que lo hacen deposita la basura en el primer lugar que les viene. Se trata, de hecho, de un vertedero ilegal, ya que la zona no está señalizada para este tipo de escombros. Es más, para ello existen ecoparques y otros recursos. Ante esta situación, los vecinos han pedido al ayuntamiento que limpie y adecente la zona y también que tome medidas para que no vuelva a suceder. En la imagen se pueden ver una gran cantidad de escombros pero llama la atención la presencia de electrodomésticos y muebles, en un espacio que, ni mucho menos, está habilitado para ello. El incivismo parece que está de moda en los pueblos de la Safor.