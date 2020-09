Una nova campanya citrícola

Ens trobem, de nou, davant el començament de la campanya de la taronja, que a la a la Safor ocupa a més de 5.000 treballadors i treballadores entre els magatzems i collidors i una aportació indirecta a l´economia comarcal. Enguany, segons dades dels sindicats agraris, la campanya presenta una merma important de producció en taronges entre el 40% i el 50%. Això té unes conseqüències negatives de cara a l´ocupació. La campanya serà més curta, és a dir, menys jornades treballades i cotitzades en un sector on la majoria de treballadors i treballadores són fixos discontinus, la majoria dones. Però si no teníem prou afegim al l´escenari la crisi sanitària i de salut pel contagi del Covid-19, un virus que no està ni de lluny controlat i què està colpejant durament a la societat malgrat tots els esforços dels col·lectiu de sanitaris i totes les mesures que s´estan prenent. Aquesta qüestió és de primer ordre. Si no volem que la campanya de la taronja esdevinga en un desastre catastròfic les empreses estan obligades a l´adequació dels llocs i espais de treball, i els treballadors tenen que extremar i exigir la posada en marxa de les mesures i els protocols per a que la seguretat i la salut en el treball siga la primera i màxima preocupació del sector. No hi ha excuses, tothom sap el que cal fer i com fer­ho. Sobretot s´ha que vigilar la mobilitat del sector de collidors on tenim molta mà d´obra immigrant o treballadors associats a les ETT. No podem ni anem a permetre casos de massificació en vehicles de transport als camps, vivendes etc.

La corresponsabilitat de tots els agents socials i econòmics, i també de les institucions que no hi són aliens al món del treball i a les exigències de garanties socials en la salut i la prevenció de riscos ha de respondre per a millorar de les condicions de treball i de vida dels treballadors independentment del color de la pell o de l´idioma que parlen. Ens juguem molt, el 80% de la nostra producció té el destí cap als mercats del centre d´Europa i hem d´exigir-nos rigurositat, a més de professionalitat. A la Safor, malgrat la crisi de preus que venim arrossegant des de fa massa temps, la taronja és un sector amb una potent estructura d´empreses o marques privades que treballen, un valor i potencial socioeconòmic que no podem pedre. D´altra banda, CC OO-PV ha participat activament i amb caràcter propositiu en el Diàleg Social que ha obert el Govern de la Generalitat, al cap davant el President Ximo Puig, amb l´objectiu d´estructurar un full de ruta Legislatiu i Pressupostari del Govern per a la reconstrucció social i econòmica del País Valencià s´han treballat en les diferents taules de treball 383 mesures concretes, i entre totes aquestes propostes hi ha 45 dedicades al sector Agroalimentari amb un sentit transversal per aconseguir revertir els efectes del fenomen de la despoblació rural, i també ha posar en valor la conservació i recuperació del patrimoni mediambiental i forestal valencià. Diguen el que diguen, una vegada més el Diàleg Social i la Concertació amb la participació del Govern de la Generalitat, CEV (Confederació Empresarial Valenciana) i els sindicats de classe i representatius, CC OO-PV i UGT-PV, hem sabut estar i saber que la societat valenciana vol i exigeix consensos. És l´hora de passar de «dir a fer». Estes mesures necessiten temps a més de ganes i voluntat política per al seu desenvolupament progressiu. Tirar-les endavant pot millorar substancialment i ajudar al sector agrícola i a la indústria agroalimentària per a que siga un sector estratègic i amb capacitat de captar fons europeus per a programes d´innovació i investigació. La Safor i el seu teixit socioeconòmic pot molt bé aprofitar-se d´aquest acord, perquè d´això es tracta: treballar i dimensionar l´acord en els espais de participació institucional ja consolidats en la comarca i en els grans ajuntaments, consells econòmics i socials, i amb l´Acord Territorial d´Ocupació de la Safor. Les Comissions Obreres estem compromesos en la lluita per la dignitat i els drets dels treballadors i les treballadores i exercim el nostre compromís amb solidaritat i proximitat a la gent i als seus problemes socials i laborals, fent palés dia a dia les justes reivindicacions dels treballadors agrícoles i del sector agroalimentari.