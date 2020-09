La mar us tornarà l’arena

E n setembre el pocs estiuejants de la platja de Xeraco tenen una nova distracció al voltant del riu Vaca, on els camions traginen l´arena per vora la mar fins a un punt determinat on l´aboquen formant muntons descomunals. Aquest punt és accessible per a un altre tipus de camió-banyera que, amb l´ajuda de potents tractors de roda i cadena, s´enduen el material a la Goleta de Tavernes. Per què l´extracció d´arena s´ha convertit en espectacle repetit en els darrers anys? En primer lloc la Demarcació de Costes, com a titular del perímetre litoral estatal, fa i desfà com estima convenient. L´accés de la maquinària pesant per camins agrícoles i zones urbanes suposa certs inconvenients. En els primers anys simplement no es respectaven les limitacions de pes i algun senyal de trànsit s´encaputxava amb un sac de plàstic negre i podíem comprovar com d´imprescindibles eren aquells senyals. Ara mateix un mirador de fusta permetia veure un extens panorama de la plana litoral de Cullera a Dénia, el Mondúver, el Vaca i les aus de la zona protegida i acotada. Dissortadament el mirador impedia l´arribada dels camions al punt de càrrega i per tant va ser desmuntat i retirat expeditivament. No passa res. Segons les informacions, l´estructura estava en mal estat, trontollava quan bufava l´aire i a més barrava el pas als camions. En tot cas la coincidència entre les deficiències estructurals del mirador i la necessitat del pas de camions «canta» més que un corral de pollastres. Mai no passa res. A Xeraco estem desvanits i quan acaben els treballs la Demarcació reposarà el mirador, però més gran i més alt. A més els camions ja no transitaran per la zona urbana de la platja sinó pel camí de vora riu, però sí per la Ronda del poble, plena de parxes i de trapes de claveguera enfonsades, a més d´una respectable contaminació. Per una altra banda la destinació de l´arena a Tavernes tampoc resulta tan grata com podríem suposar. Segons el diari Levante-EMV (12 set. 2020) l´Ajuntament, valler amb el consens de tots els partits polítics, rebutja la reposició d´arena i estudia obrir procés judicial contra la Direcció General de Costes. La duna litoral representa l´element més senzill i segur per resistir els temporals. Quan als marenys cultivaven hortalisses d´estiu i alguna vinya, els camperols recreixien la mota amb recers de canya i palla on el vent dipositava arena per l´acció eòlica. Però la collita urbanística no entén aquestes antigues rutines i prefereix capbussar-se encara que s´ofegue. Potser des de Bellreguard es va plantejar una tímida proposta. Potser era una proposta políticament incorrecta. Potser una proposta honesta.