La mitad de los municipios ya no tiene casos activos de coronavirus y cinco solo uno

La apertura de los centros escolares no está teniendo, por el momento, ninguna incidencia destacada en los casos de contagios de coronavirus en la comarca de la Safor. Ya han pasado dos semanas desde que se iniciaron las clases y, al contrario de lo que se preveía, los positivos no solo no aumentan sino que han empezado a remitir. No en vano, según la última actualización de la Conselleria de Sanitat, un total de 16 municipios ya no tienen casos activos de coronavirus. Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, la Font d´en Carròs, Guardamar de la Safor, Palma de Gandia, Palmera, Rafelocofer, el Real de Gandia, Xeraco y Xeresa no tienen ningún positivo por prueba PCR en los últimos 14 días. Además, otras cinco localidades, Beniarjó, Daimús, Llocnoou de Sant Jeroni, Ròtova y Simat de la Valldigna presentan un solo caso activo, lo que eleva a 21 las localidades donde el virus no está extendido. Pero es que, restando tres casos puntuales, que están ahora en una situación preocupante por la escalada de casos, tampoco la incidencia es muy grande en el resto de localidades, como son los dos activos de l´Alqueria de la Comtessa, los cuatro de Villalonga o los tres de Piles y Potries.

En la ciudad de Gandia, la incidencia también ha mejorado bastante al pasar de un máximo de 200 casos activos por PCR a los 84 que se registra en la última actualización de datos. Idéntica situación en Oliva, municipio que tomó medidas más drásticas, donde en los últimos quince días los casos activos han pasado de prácticamente 70 a solo 14. Lógicamente, no se puede hablar de que la situación es buena porque, por una parte, en solo tres días se han registrado otros tantos fallecidos con coronavirus y por otra porque el virus está en la calle y en cualquier momento se puede registrar un brote que dé al traste con el buen comportamiento que por el momento están mostrando los vecinos y vecinas de la comarca en lo que respecta al cumplimiento de las normas anticovid. La mirada ahora está puesta en tres localidades donde los contagios están en plena escalada. El primero es Tavernes de la Valldigna. Desde que la semana pasada se declaró un brote con origen social con 7 personas afectadas no han dejado de crecer los casos y ayer se registraban 22 contagios activos y ya se aproxima a los cien contagios acumulados. Otro municipio en el que hay que fijarse es Barx. La pequeña localidad de la Valldigna, de unos 1.500 habitantes, tiene actualmente un total de 11 casos activos, según se recoge en la actualización de los datos por parte de la Conselleria de Sanitat de ayer. Los nueve contagios de Miramar también suponen actualmente uno de los focos más importantes de la comarca de la Safor. Así pues, la extensión registrada durante los meses de julio y agosto en la comarca de la Safor parece que se ha relajado al final de la temporada turístico cuando las playas han empezado a vaciarse y la gran mayoría de vecinos y vecinas de la comarca han vuelto a sus rutinas, lo que hace que se esté mucho menos tiempo en espacios públicos.