Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado en Gandía a una pareja, de 20 y 24 años, como presuntos autores de los delitos de lesiones, amenazas y atentado a agentes de la autoridad. El hombre se negó a abandonar un centro hospitalario y amenazo y agredió a un vigilante de seguridad que trató de sacarlo de las instalaciones. Tras la detención provocó daños en el vehículo policial. Su pareja también fue arrestada, ya que increpó a una enfermera y agredió a uno de los policías.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche. Los agentes fueron se dirigieron al hospital Francesc de Borja, tras el requerimiento del servicio de seguridad.

Una vez allí, los policías observaron a tres vigilantes, uno de ellos sangrando por la boca y el cuello, que tenían inmovilizado a un hombre por lo que rápidamente se hicieron cargo del mismo.

Los policías fueron informados que momentos antes el vigilante herido había sido requerido por una médico de urgencias, ya que el sospechoso no se quería marchar de una zona en la que no podía estar por protocolo covid. Cuando el vigilante se dirigió al hombre, este le dijo que no se iba de allí y le lanzo un puñetazo en la boca, y con algún objeto que llevaba en la otra mano le agredió en la cara, causándole cortes en el cuello mientras le gritaba que lo iba a matar, llegando en ese momento más compañeros de seguridad en su ayuda.

Los agentes informaron al hombre de que estaba detenido, introduciéndolo en el coche policial, momento en el que comenzó a dar patadas dentro del habitáculo, llegando a causar diferentes daños y desencajar la puerta.

En el momento que el hombre estaba siendo detenido, su pareja con la que se encontraba en urgencias, comenzó a increpar a una enfermera, por lo que uno de los agentes acudió para apartarla de la sanitaria, momento en el que le agredió dándole manotazos y una patada, por lo que también fue detenida.

Los detenidos han pasado a disposición judicial.