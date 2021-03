El Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), organismo dependiente de la Generalitat, sigue ayudando a los municipios de la Comunitat Valenciana a que mejoren los servicios, la funcionalidad y seguridad de sus polígonos industriales. Por eso, acaba de dar a conocer la resolución de las ayudas destinadas a tal menester. El IVACE invertirá en esa tercera convocatoria 34 millones de euros

En la comarca de la Safor, la entidad repartirá algo más de 2,2 millones de euros, que irán a parar a un total de 18 localidades que solicitaron tener acceso a estas ayudas, aunque el departamento que depende del conseller Rafa Climent no ha concedido la totalidad de la subvención solicitada por los ayuntamientos, el dinero que ingresarán para realizar obras en las zonas industriales se acerca al 90% en la mayoría de casos.

Así, las cantidades recibidas van desde los 165.340 euros de Xeresa, Oliva, Miramar, Tavernes, el Real de Gandia o las dos zonas industriales de Gandia, hasta los 39.138 de Rafelcofer.

Precisamente ayer, el concejal de Urbanismo y vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, y el concejal de Políticas, Económicas, Ferran Martínez, explicaban que la ciudad recibirá, entre los polígonos Benieto y Alcodar cerca de 400.000 euros.

Los ediles explicaron algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo que pasan por la instalación de vigilancia a través de circuito cerrado de televisión, mejora en la movilidad, el transporte público y la adecuación de más carriles bici, mejora del alumbrado público, más zonas verdes o una web con información del polígono, entre otras.

En el caso de Alcodar se ha previsto la construcción de una salida desde el polígono a la carretera de Valencia. Se dotará al nuevo acceso de una longitud mayor, en torno a un mínimo de 150 m.

En el caso del Real de Gandia, el ayuntamiento añadirá 55.000 euros a los 165.000 que recibirá del IVACE para llevar a cabo actuaciones como la ejecución de un nuevo trazado y alumbrado para el carril bici, instalación de bocas de incendios, mejora de la ruta saludable, acondicionamiento de zonas verdes o asfaltado, entre otras. También Xeresa detalló hace unos días las actuaciones que cubrirá con el dinero de la Generalitat. Por un lado se reforzará la señalización vertical y horizontal y por otro se ampliará la depuradora municipal con un sistema de pretratamiento de las aguas residuales derivadas de las actividades industriales por parte de las empresas ubicadas en el polígono.

En el caso de Tavernes de la Valldigna, que aportará algo más de 34.000 euros a la subvención recibida, las mejoras contemplan el cambio completo del alumbrado para incrementar la eficiencia energética, la mejora de la accesibilidad y la movilidad con la ampliación de los viales y de la zona de aparcamiento, la implantación de hidrantes contra incendios y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

