«L’esport femení s’ha duplicat als últims anys. Aquesta exposició és una mostra de l’avanç en matèria d’igualtat que cada vegada és més real». Són paraules de la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives de Gandia, Juana Navarro, en la inauguració de la mostra de fotografia «Remant Juntes» a la planta baixa de l’edifici Tossal, una iniciativa que ha comptat amb la col·laboració de la consultora Fem Acció i que pretén visibilitzar i recolzar el paper de la dona en l’esport femení.

Navarro ha estat acompanyada per la presidenta del club protagonista de les imatges de la mostra, el Rem Cia Gandia, Nani Vela, l’artista encarregat de la mateixa, Juanjo Todolí, i el responsable de comunicació i màrqueting de l’empresa patrocinadora del club (Betelgeux-Christeyns), Joan Estornell.

Vela ha incidit en el fet que al Club De Rem Cia Gandia hi ha un interés per fomentar l’esport en general i el rem femení en especial: «Hem vist que des de molt joves les dones desenvolupen una relació prou conflictiva amb l’esport i hem pensat que una forma fomentar-ho és a través del rem i també de xarrades, jornades de portes obertes per a tot el públic femení o mostres artístiques com aquesta exposició».

Selecció de 22 imatges

Per la seua part el fotógraf Juanjo Todolí ha assenyalat que la creació de les 22 fotografies que integren la mostra artística ha suposat tot un repte, ja que «es tractava de conéixer de primera mà com compaginen les dones la vida personal i professional del dia a dia amb la faceta d d’esportista».

La representant de la Consultora d’Igualtat Fem Acció, Gemma Cremades, ha mostrat el seu suport a aquest projecte i ha assegurat que «és un plaer poder col·laborar una vegada més amb aquest club integrat per dones i continuarem fent-ho sempre que compten amb nosaltres».

L’exposició consta de 22 fotografies principals i altres 10 addicionals de menor grandària i es pot visitar a l’edifici Tossal fins al 31 de març.