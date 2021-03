Gandia acull un any més una nova edició del Sona Baixet Fest, projecte de LaCasaCalba que engloba distintes disciplines d’arts escèniques i plàstiques al voltant de la música en un entorn familiar. El festival tindrà lloc al Teatre del Raval durant el cap de setmana. Enguany, tot tenint en compte la situació sanitària, se celebrarà un festival d’aforament reduït amb espectacles de teatre, circ, dansa i música. Se seguiran també de forma escrupolosa les mesures sanitàries per a previndre el contagi per la Covid-19.

En aquest sentit, LaCasaCalba té una experiència que l’avala, ja que des de juliol de 2020 ha realitzat 4 festivals adaptats a la nova normalitat i des de setembre s’han continuat programant espectacles al Teatre del Raval, sense cap incidència sanitària.

«Practiquem #CulturaSegura, sostenible i de proximitat», apunta el director del festival, Francesc Burgos, afegint que «comptem amb ventilació natural dels espais i es desinfecten els llocs i els materials».

La programació d’enguany es desenvoluparà en dues jornades completes, demà dissabte 27 i diumenge 28 de març des de les 10.30 fins a les 19 hores. L’entrada per a tota la jornada es pot adquirir per 8 € de manera anticipada a través de la web www.sonabaixet.com i per 10 € en taquilla.

Es podrà veure en concert a Dani Miquel i La POP, que actuaran dissabte i diumenge a les 12 i a les 17, respectivament. Per als més menuts tindrà lloc la representació d’Una pometa, un pomer, de Cia. De Paper, també dissabte i diumenge a les 11, a les 16 i a les 18.30 hores.

La part escènica vindrà de la mà del clown Mister Jules (dissabte i diumenge a les 12) amb els seu espectacle Mister Jules, a su pesar i la Cia. Recortable (dissabte i diumenge a les 17) amb Bambolina i el Circ.