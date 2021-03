«timeo» ‘toni cantó’ et dona ferentes

Esta frase sería una adaptación de la que aparece en la Eneida de Virgilio: Equo ne credite, Teucri! Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes; una cita que pasó a la historia no precisamente por haberse mencionado en un contexto de paz, sino más bien lo contrario, al albor de unas circunstancias catastróficas para la existencia de todo un pueblo, Troya, el cual, pese a la advertencia del sacerdote Lacoonte, que trató de poner en preaviso a su gente acerca de la escasa confianza que le transmitía aquel «destacado regalo» en forma de caballo de madera que los dánaos —también conocidos como griegos— les ofrecieron a los troyanos en «son de paz».

Así, aquella cita venía a traducirse como «¡No confiéis en el caballo, troyanos! Sea lo que sea, temo a los dánaos incluso si traen regalos».

Cierto es que Lacoonte estuvo acertado en su lectura de la situación, pero sus palabras fueron desoídas por su pueblo, ya que los dánaos consiguieron penetrar las infranqueables murallas de los troyanos con aquel fastuoso caballo de madera, y de sus tripas irrumpió una tropa de griegos sanguinarios que arrasó con Troya aprovechando el sueño ebrio de aquellos ingenuos donatarios.

Y, como paralelismo histórico, la vida del ínclito Toni Cantó ha pasado por diferentes «escenas» en distintas «obras» pero con un argumento análogamente comparable, en todas ellas, a aquella mitología. Entre todo su elenco son destacables la que en la desaparecida UPyD protagonizó y la que recientemente ha protagonizado en Ciudadanos.

Por supuesto sería negar una evidencia si desmereciera las dotes dialécticas de este actor, quien ganó la fama por las collejas que recibía de la excelsa Amparo Baró pero, algo que conocen muchos de quienes han compartido partido con el aciago político, es su mala gestión del liderazgo.

En una ocasión, ante más de trescientos afiliados, mis palabras fueron aplaudidas por la inmensa mayoría de ellos cuando afirmé que él «no es un líder sino un jefe», ya que su objetivo, cuando alcanzó la posición de síndic de Cs en las Cortes Valencianas, se focalizó en arremeter en los medios contra sus propios compañeros que pudieran tener cierta influencia en el partido, en lugar de reunirse en privado con ellos para limar asperezas y salvar las diferencias.

Este ominoso político siempre ha aprovechado la más exigua excusa para debilitar a sus compañeros a fin de convertirse en un plenipotenciario líder que dispusiera de autonomía sin sanos contrapesos, e incluso en sus manifiestas aspiraciones cupo no implicarse en la catastrófica campaña del 10N, como así lo afirmó el propio actor, pidiendo disculpas ante afiliados y cargos después de la debacle que forzó la salida de Albert Rivera, pero él, cómplice en la cúpula nacional que urdió la estrategia de la caída del partido, más allá de seguir la estela de Rivera, se mantuvo en su atalaya, desde la que se dedicaba, como fariseo, a exigir dimisiones de los que hubieron obrado erróneamente algo que él también acordó.

No es un secreto, sino vox pópuli, el hecho que, desde el seno del grupo parlamentario, su actitud ha sido detonante de las guerrillas internas desatadas en redes sociales entre compañeros, y tampoco es de destacar su abnegada dedicación por los municipios —entiéndase la ironía— entre ellos Oliva, donde, a pesar de pasar en plena campaña, no fue capaz de parar ni un minuto a saludar, dar ánimo y las gracias a los afiliados que se dejaban la piel para hacer campaña por el partido que él dirigía, a pesar de las peticiones de que se acercase a la localidad. O qué menos que una llamada telefónica —que nunca llegó— para preocuparse por la catástrofe meteorológica de la Dana que arrasó el litoral olivense.

Quien llegue a pensar en el Partido Popular que han podido cerrar un buen fichaje con Toni Cantó, ya le digo yo que estará muy equivocado. Tiempo al tiempo, como pan para hoy y hambre para mañana, su ambición, o más bien codicia, estallará en su próximo partido como el ejército de dánaos que arrasó con Troya.

Pero bien, no me queda más que desearle toda la suerte del mundo en su nueva etapa al señor Cantó, que siga defendiendo que Mónica Oltra no imponga el catalán en las escuelas madrileñas, y exija se finalice el Corredor Mediterráneo desde la Comunidad de Madrid, región en la que, seguro, se adapta a la perfección… Ahora no necesitará llevar a cabo el ingente esfuerzo que le suponía decir «bon dia» en valenciano.