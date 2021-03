cant de les «motetes». Vilallonga ha mantingut en esta Setmana de Passió, el tradicional cant de les «motetes» pels carrers de la població, mantenint les normes sanitàries en vigor. Els cants finalitzen hui, Divendres de Dolors. El proper Diumenge de Rams, per motius de la pandèmia, no hi haurà processó, cenyint-se els actes a la benedicció de rams a l’interior de l’església parroquial, segons informa J. A. Roselló.