Bellreguard Els estudiants de l’IES Joan Fuster realitzen un curs de primers auxilis i reanimació cardipulmonar

L’Associació de Mares i Pares de l’alumnat de l’Institut d’Ensenyança Secundària Joan Fuster de Bellreguard col·labora en una activitat que es du a terme al centre educatiu d’aquest municipi de la Safor. I es que, durant tota la setmana més d’un centenar d’alumnes, xics i xiques, de l’Institut de Bellreguard estan realitzant el curs d’acreditació de 5 hores de duració de primers auxilis i reanimació cardipulmonar, impartit per la Creu Roja, en concret per la coordinadora, Gema Terrades. L’alumnat aprén com té que actuar davant una emergència, saber si hi ha que cridar al 112 o com funcionen els desfibriladors per si hi ha que utilitzar-los. Segons Gema Terrades, «els estudiants s’ho han pres tot seriosament i han tingut molt bona predisposició». Esta iniciativa s’ha dut a terme a través de l’AMPA. En les imatges de dalt es pot vore a alguns estudiants en acció durante el curs, posant en pràctica les indicacions de la responsable de la Creu Roja, i a ella mateix impartint la classe teòrica per a que els escolars estiguen preparats per a intentar solucionar qualsevol contingència que passe dins del centre.