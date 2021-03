L’Ajuntament de Tavernes ha preparat una programació cultural per el cap de setmana del 27 i 28 de març amb els espectacles Save the Temazo Remix i Back to Lyrics.

Hui dissabte per a conmemorar el Dia Mundial del Teatre, tindrà lloc a les 18 hores en la plaça de l’Escriptor Rafael Chirbes l’espectacle a l’aire lliure Save the Temazo Remix del Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. Es tracta d’un espectacle familiar de circ, humor i la millor música interpretada a 10 metres d’altura per grans artistes d’arreu del món, que presenten les seues peces a través d’un xou ple de tècnica, música i risc, guiat pel carismàtic Eddy Eighty.

L’espectacle és gratuït amb la possibilitat de fer una donació a l’associació Payasospital, que ajuda els infants i adolescents hospitalitzats a fer més agradable l’estada en l’hospital. Per a reservar l’entrada cal emplenar el formulari següent de forma individual: http://ow.ly/Pmb230rC2p8.

D’altra banda, demà diumenge, 28 de març, a les 18.30 hores, es celebra el concert de cambra Back to Lyrics, emmarcat en el IV Festival Internacional Tavernes en Cambra i interpretat pel quintet de metall Back to Brass, la soprano Betlem Roig i el tenor Pascual Andreu. En el concert es reviuran els millors moments de l’òpera clàssica i la sarsuela amb la interpretació de creacions de compositors com ara Puccini, Verdi, Donizetti, Chueca, Sorozábal o Chapí.

L’entrada també és gratuïta i, en este cas, les donacions aniran destinades a l’Associació Animalista de Tavernes de la Valldigna. Es pot reservar l’entrada individualment en el enllaç: http://ow.ly/4gdr30rC2xI.

Durant els espectacles serà obligatori l’ús de la mascareta, ocupar només el lloc assignat i respectar la distància de seguretat. A més, hi haurà separació individual entre els seients ocupats i gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans.

L’organització recomana acudir almenys 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle per a entrar de forma esglaonada.